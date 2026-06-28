親の視線に応えるだけでヘトヘトに…「過干渉」な親が増えている【子ども脳疲労】

子ども脳疲労をためないために、親が「やめる」こと

よかれと思って続けてきた声かけや先回りが、子どもの脳を疲れさせていることがあります。何を足すかより、何をやめるかがポイントです。子どもの行動に干渉しすぎていないか、見直してみましょう。

「過干渉」な親が増えている

子どもの様子が気になると、声をかけたり、励ましたり、何か手助けをしたくなることがあります。元気になってほしい、うまくいってほしいと思うのは、親として自然な気持ちでしょう。つい様子を確かめたり、何度も声をかけたりして、少しでもよい方向に進んでほしいと願うこともあるものです。

けれども、関わりが増えるほど、子どもが気を張り続けてしまうこともあります。よかれと思ってしていることが、知らないうちに子どもの余力を奪ってしまう場合もあるのです。親の言葉や視線に応えようとするだけで、子どもは思った以上にエネルギーを使ってしまうこともあります。

子どもの脳疲労をためないための親の関わり方について見直します。何かを増やすのではなく、関わりを整えていく。そこで生まれる余白について考えていきます。

「やめる」ことで子ども脳疲労を防げるかも

子どもの様子が気になると、「声をかけるべきか」「少し見守るべきか」と迷ってしまうものです。こうした親の関わり方は、子どもの脳疲労に大きく影響します。

【出典】『子ども脳疲労』著：成田奈緒子

【著者紹介】

成田奈緒子（なりた・なおこ）

小児科医・医学博士・脳科学者。発達脳科学を専門とし、子どもの睡眠や生活リズムと脳の発達の関係を長年研究。医療現場で多くの親子と向き合うなかで、子どもの不調の背景には睡眠不足や過干渉など家庭環境の影響が大きいことに着目する。脳の発達段階に即した子育てのあり方を提唱し、講演・執筆活動を通じて広く発信。親子支援事業・子育て科学アクシスを主宰し、保護者向け講座や教育支援にも力を注いでいる。著書に『誤解だらけの子育て』（扶桑社）、『子育てを変えれば脳が変わる こうすれば脳は健康に発達する』（PHP 研究所）、共著に『その「一言」が子どもの脳をダメにする』（SB クリエイティブ）などがある。