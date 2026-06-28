25年前、北九州市若松区で、当時34歳の女性が殺害されました。突然、娘を失った母親は、娘のために犯人逮捕を願って、声を上げ続けてきました。

北九州市内に住む永野弘子さん（82）。



■医師

「本当ね。少し疲れているね。」

■永野弘子さん（82）

「だいぶ疲れていますね。」



月に1度、病院に通いながらの生活が続いています。



■永野さん

「高血圧は25年前から。娘があんなふうになってから。」

永野さんの人生が大きく変わったのは、今から25年前です。



2001年6月29日。北九州市若松区青葉台南で、永野さんの娘、関岡晴美さん（当時34）が自宅で何者かに胸や背中などを刃物で刺され、殺害されました。



まもなく25年がたとうとしていますが、事件は未解決のままです。

■永野さん

「結婚式の写真。本当にかわいいですよね。我が子を褒めちゃいけないでしょうけれど、本当にかわいかったの。」



永野さんにとって、晴美さんは自慢の娘でした。



■永野さん

「優しい子でした。どこに行くにも車で迎えに来てくれて、買い物も一緒に行ったし、『ここのケーキがおいしいよ』って言えば、そこまで連れて行ってくれるし。」

8歳の娘と4歳の息子。幼い2人の母親だった晴美さんは、夫と4人で幸せな日々を送っていました。



■永野さん

「長男が初めて幼稚園に行った時に描いた絵。4歳になったばかりの。『見たいな』って晴美は言っていたみたいですよ。結局、見ずに亡くなっていますからね。せめて母親の遺影と自分の息子が描いた絵を見えるように、ここに飾って。共に生活して成長していく段階というのか、それを見たかったに違いない、してあげたかったに違いない。だから犯人を許すことはできないんです、私は。」



警察は、これまで延べ11万人を超える捜査員を投入し、情報提供を呼びかけてきました。



当時、現場周辺に防犯カメラはほとんどなく、有力な目撃情報もなかったといいます。

事件を担当する現役の捜査員は、年を追うごとに捜査の壁が高くなっていると感じています。



■若松警察署 刑事課 強行犯係長

「情報提供の件数が年々少なくなっているのを感じます。ここ数年、年間10件程度にとどまっているのが現状です。事件の風化を肌で感じます。」

警察によりますと、晴美さんは自宅1階のリビングに、うつぶせの状態で倒れていました。



自宅には、犯人のものと思われるトレッキングシューズのような足跡が残っていましたが、量販店で数多く売られていたもので、購入者にたどり着くことはできませんでした。

もう1つの手がかりは、防犯カメラが捉えたフードをかぶった人物。事件直後、現場からおよそ3キロ離れたスーパーのATMの防犯カメラに映っていました。



この人物は、晴美さん名義のカードを使って金を引き出そうと暗証番号を入力するも、2度失敗。その後、1度外に出て戻ってきたあと、3度目で現金およそ50万円を引き出していました。

警察は、何らかの事情を知っているとみて、去年、この人物の似顔絵を公開しました。



■永野さん

「私、あれを願っていたんですよね。フード付きのカッパを着た犯人の顔が出てくるようにって、私、願っていましたよ。犯人逮捕に1歩も2歩も近づいたような気がしますね。」



永野さんは犯人逮捕への手がかりにつながるのではと期待を寄せています。

■永野さん

「どうぞ、手がかりになるようなことが何かありましたら。」



娘のために1日も早く解決してほしい。永野さんは、いてもたってもいられず、5年ほど前から街頭に立つようになりました。



■永野さん

「犯人は何をしているのっていういらだち、悔しさ、ずっと持ち続けてきた25年でした。やっぱり娘のために、自分のためでもある。悔しい思いをして亡くなった娘のために、頑張ろうっていう気持ちが出てきますね。」

永野さんにとっては、あの日から娘との時間は止まったまま。



晴美さんの遺影がある部屋の片隅には、今も開けることのできない箱が置いてあります。



■永野さん

「これは警察が持って帰って調べたの。携帯とかもここに入っていると思うんだけど。晴美がその時まで使っていたものとかね。もう整理したくない、そのまんま。見たくない。」

永野さんは、大切な娘を失った絶望や整理できない思いを抱えながら、6月29日に事件から25年を迎えます。



警察は、この事件に関する情報提供を呼びかけています。連絡先は若松警察署で、電話番号は093-771-0110です。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年6月26日午後5時すぎ放送

FBSでは、突然、命を奪われた娘のために、犯人が逮捕される日を待ち続ける母の永野弘子さんの思いに迫ったドキュメンタリー番組を制作しました。



目撃者f「娘のために、あの日から ―未解決事件 遺族の25年―」は、6月28日（日）深夜25時35分からの放送です。