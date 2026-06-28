【高校野球】日大三島 丸太トレで打線の破壊力が狄綸緩ぁ箸ら爛團好肇襦蹐法庁看ぶりの頂点狙う
今年も球児の夏が、やってくる。第１０８回全国高校野球選手権静岡大会の開会式が２８日、しずてつスタジアム草薙で午前１０時から行われる。２つの連合チームを含む１０８校１０６チームが参加、全国大会（８月５日開幕・甲子園）をかけた熱い戦いが始まる。選手宣誓は、富士市立の赤平大和主将（３年）が務める。１回戦は来月４日にスタート。決勝は７月２７日にしずてつスタジアム草薙で午前１０時にプレーボールする。
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オフから導入した「丸太トレ」で日大三島が快進撃を図る。昨秋からスタートさせた新メニューでパワーアップ。１０キロの丸太を抱えながらの過酷なランニングメニューで、下半身だけでなく体幹強化、腕の筋力アップにつながった。
報徳学園（兵庫）で監督、選手として日本一に輝いた永田裕治監督（６２）が昨秋から導入した。「報徳時代にはやっていた。ある大学に行った時に丸太を見て、久々にやろうかと思った」。例年に比べて小粒なチームに、昔ながらのメニューを加えた。
丸太を頭の上や胸の前で持ち上げながら１００メートルを２０本走る過酷なメニュー。数グループに分かれ、リレー形式で競争心をあおって心と体を鍛えた。窪田泰伸主将（３年）は「つらかった。オフはボールより丸太を触っている時間が長かった」と、ポツリ。頻度は減らしたが、春の県大会中も練習メニューに入れた。
トレーニングの成果を聞かれた指揮官は「水鉄砲打線がやっとピストルなったかな」と、ニヤリ。それでも、昨秋の県大会２回戦で甲子園帰りの聖隷クリストファー・高部陸（３年）に０―２で完封負けした打線は今春の県大会では１試合平均７・２点をマークするまで成長。３位でシード権をつかんだ。
初戦は静岡農と沼津東の勝者と対戦。丸太効果で最速１３８キロから１４５キロまでアップしたエースの山本詠太（３年）は「どこが相手でも目標は優勝です」と、キッパリ。心身とも鍛え上げられた日大三島ナインが２０２２年以来、４年ぶり頂点に駆け上がる。
（塩沢 武士）