今年も球児の夏が、やってくる。第１０８回全国高校野球選手権静岡大会の開会式が２８日、しずてつスタジアム草薙で午前１０時から行われる。２つの連合チームを含む１０８校１０６チームが参加、全国大会（８月５日開幕・甲子園）をかけた熱い戦いが始まる。選手宣誓は、富士市立の赤平大和主将（３年）が務める。１回戦は来月４日にスタート。決勝は７月２７日にしずてつスタジアム草薙で午前１０時にプレーボールする。

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オフから導入した「丸太トレ」で日大三島が快進撃を図る。昨秋からスタートさせた新メニューでパワーアップ。１０キロの丸太を抱えながらの過酷なランニングメニューで、下半身だけでなく体幹強化、腕の筋力アップにつながった。

報徳学園（兵庫）で監督、選手として日本一に輝いた永田裕治監督（６２）が昨秋から導入した。「報徳時代にはやっていた。ある大学に行った時に丸太を見て、久々にやろうかと思った」。例年に比べて小粒なチームに、昔ながらのメニューを加えた。

丸太を頭の上や胸の前で持ち上げながら１００メートルを２０本走る過酷なメニュー。数グループに分かれ、リレー形式で競争心をあおって心と体を鍛えた。窪田泰伸主将（３年）は「つらかった。オフはボールより丸太を触っている時間が長かった」と、ポツリ。頻度は減らしたが、春の県大会中も練習メニューに入れた。

トレーニングの成果を聞かれた指揮官は「水鉄砲打線がやっとピストルなったかな」と、ニヤリ。それでも、昨秋の県大会２回戦で甲子園帰りの聖隷クリストファー・高部陸（３年）に０―２で完封負けした打線は今春の県大会では１試合平均７・２点をマークするまで成長。３位でシード権をつかんだ。

初戦は静岡農と沼津東の勝者と対戦。丸太効果で最速１３８キロから１４５キロまでアップしたエースの山本詠太（３年）は「どこが相手でも目標は優勝です」と、キッパリ。心身とも鍛え上げられた日大三島ナインが２０２２年以来、４年ぶり頂点に駆け上がる。

（塩沢 武士）