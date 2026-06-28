“インスタグラビアが大バズり”似鳥沙也加、攻めた衣装で大胆グラビア披露 『ブチ上げ極上ボディ』誌面カット公開
グラビアアイドルの似鳥沙也加によるデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 似鳥沙也加「ブチ上げ極上ボディ」』が発売され、誌面カットが公開された。
【別カット】振り向き美尻を披露した似鳥沙也加
「#インスタグラビア」の火付け役としてグラビア界を代表する存在となった似鳥。今作では、ポップで刺激的な世界観の中で、磨き上げられたプロポーションを存分に披露している。
公開されたカットでは、ピンクのネオンが彩る空間やアメリカンテイストのインテリアを舞台に、存在感あふれるスタイリングで登場。個性的なビキニやデザイン性の高い衣装をまとい、挑発的な表情や躍動感のあるポージングで、これまでとはひと味違う魅力を見せている。
作品は、タイトルどおり“ブチ上げ”をテーマに、エネルギッシュで大胆な世界観を表現。遊び心あふれる演出と迫力あるビジュアルが融合し、似鳥の表現力と圧巻のスタイルを堪能できる1冊となっている。
なお、同時発売された『SPA!デジタル写真集 似鳥沙也加「フェティッシュお嬢様の限界突破」』では、フェティシズムをテーマにした幻想的でアート性の高いグラビアを収録。対照的な2作品を通じて、似鳥の幅広い表現力を楽しめる内容となっている。
似鳥は1993年、福岡県生まれ。「#インスタグラビア」で大きな話題を集め、グラビア界のアイコンとして活躍。近作にはデジタル限定写真集『ふれあ、』『ふりる。』（ともにKADOKAWA）がある。
【別カット】振り向き美尻を披露した似鳥沙也加
「#インスタグラビア」の火付け役としてグラビア界を代表する存在となった似鳥。今作では、ポップで刺激的な世界観の中で、磨き上げられたプロポーションを存分に披露している。
公開されたカットでは、ピンクのネオンが彩る空間やアメリカンテイストのインテリアを舞台に、存在感あふれるスタイリングで登場。個性的なビキニやデザイン性の高い衣装をまとい、挑発的な表情や躍動感のあるポージングで、これまでとはひと味違う魅力を見せている。
なお、同時発売された『SPA!デジタル写真集 似鳥沙也加「フェティッシュお嬢様の限界突破」』では、フェティシズムをテーマにした幻想的でアート性の高いグラビアを収録。対照的な2作品を通じて、似鳥の幅広い表現力を楽しめる内容となっている。
似鳥は1993年、福岡県生まれ。「#インスタグラビア」で大きな話題を集め、グラビア界のアイコンとして活躍。近作にはデジタル限定写真集『ふれあ、』『ふりる。』（ともにKADOKAWA）がある。