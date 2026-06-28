新たな知的エンターテインメント番組『大真相』誕生！「クマVSさくらんぼ農家」を特集

本日6月28日（日）、知的エンターテインメント『大真相』が放送される。

同番組では、いま世の中で話題の現場に密着することで、ニュースでは伝えきれない、バラエティでは深掘りできないリアルな現場に踏み込み、気になることや知られざる真相に迫っていく。

近年、経験したことのないクマ被害が世間を騒がせている。今回は、そんなクマと戦う、山形県寒河江市のさくらんぼ農家に長期密着。

さくらんぼ農家が直面する、「親子クマがさくらんぼを食べていた」「襲われたらその時点で農家を辞める」「赤くなっていた実がほとんどなくなっていた」などのクマに関する悩みや問題を、ブロックに分けながらわかりやすく解説する。

また、深刻なクマ問題を特集する一方で、常日頃から消費者のもとにさくらんぼを届けようと奮闘する農家の姿や、農家が丹精込めた美しいさくらんぼを楽しみにしている消費者の姿も映し出していく。

◆スタジオで「クマ」についてトーク

今回、スタジオには財前直見、伊集院光、元HKT48の運上弘菜、大下容子アナウンサーが集結。

20年近く大分で農業をしている財前は、イノシシやシカなどの動物被害と、クマによる動物被害では、かなりレベルが異なると真剣な顔で語る。

財前の言葉にうなずき、伊集院もクマ被害は命の危機もあり、仕事にも支障をきたすと農家を心配する。

さらに、クマが多く出没する北海道・留萌に実家がある運上も、ヒグマの注意報や警告などの情報を集めていたことから、クマ被害が身近にあったと明かす。

しかし、一同が知っている「クマ被害」はほんの一握りだった。番組では、山形県でクマの生態を研究している小野寺さんを迎え、VTRを見たり、真相クイズが出題されたり、年々深刻化しているクマによる農作物被害の対策を学んでいく。

◆クマと人間は共存できるのか？

今回密着するさくらんぼ農家は、東京ドーム約半分の農地を持つ、アンスリーファーム。昨年クマに侵入され、大きな被害をこうむったそうだ。

また近年、クマだけではなく猛暑の影響もあり不作が続くなか、クマ対策として電気柵などのお金のかかる対策もできないと明かす。

さくらんぼ農家は、6月の約2週間で1年分の収入を得るという。そんなさくらんぼ農家が、クマのニュースが増えることで、実を食べられることよりも枝を折られることよりもさらに困ることがあるそうだ。

「それは一体何？」と聞かれると、悩みながらも一同は解答。正解が告げられると、伊集院らは「なるほど…」「そっちか！」と驚きながらも納得する。

そして、「クマは駆除すべき？保護するべき？」というトークテーマも白熱する。この答えがない永遠の課題に、伊集院らは己の考えや思いを述べる。

一同の意見を聞きながら、小野寺さんはクマを多く駆除してしまったときに起こるリスクと、共存していく場合に気をつけなければならないことをわかりやすく説明していく。

クマ被害にばかり目が奪われるが、さくらんぼ農家の奮闘劇からも目が離せない。収穫編では、丁寧に手作業でさくらんぼを収穫し、箱詰めしているさくらんぼ農家の姿が。

そして、スタジオにはそんなクマから守り抜いた美しいさくらんぼが登場。農家の苦労を知ったからこそ、さくらんぼのおいしさにより感動する一同。

「忘れがちだけれど、食に対するありがたみを再認識する」「これまでさくらんぼに対して命懸けのものだという感覚がそこまでなかったが認識が改まった…」と感謝をしながら試食する。

◆財前直見 コメント

私も畑をやっているので、作物をイノシシに荒らされたり、カボスの苗を植えたらシカに食べられたりということを経験しているので、ある程度は「もう食べてもらっていいや」という気持ちで、動物たちと共存しています。でも、同じ動物もクマは違いますよね。命に関わりますから。

クマは共存が難しいですよね…。グルメですし、クマがクマを食べてしまうこともあると聞いて、本当にびっくりしてしました。どうやって対策したらいいんだろうと思って見ていました。

この番組では、知らなかったことを知り、みんなで対策を考えています。そういった番組の姿勢が、番組を見ている視聴者の方が何かを調べた時、「そうなんだ」で終わらせず、その先を考えさせるきっかけになればうれしいです。

あと、いろいろな考えの人がいて、いろいろな立場の人がいるということも魅力ですよね。視点がそれぞれことなりますし、いろいろな人がいることで、これまで知らなかったことが知れますし、この番組を見たら「疑問に思う大切さ」と「感謝すること」を学べます！

◆運上弘菜 コメント

とにかく知らないことだらけでした。クマ被害に関して、ざっくりと、いろいろ対策をされているんだろうなと思っていたのですが、こんなに対策に対策を重ねても、どうにもならないことってあるのかと驚きました。

対策方法があってもお金がかかることにもびっくりしましたし、農家さんが神社でお祈りをしている姿を見て、神頼みが必要なくらい大変な状況だということを初めて知りました。気づきのある番組なので、皆さんにぜひ、見ていただきたいです。

携帯で検索したら、解決策が出てくることが多い中で、「クマ対策」以外にも、最終的な解決策が出てこないことって世の中にたくさんあると思います。そんな時に、みんなで考えて意見を出し合えたら、いろいろな解決策が出てくると思うので、視聴者の皆さんにはぜひ、いろいろ考えていただき、いろいろな解決策を生み出してもらえたらうれしいです！

◆大下容子 コメント

情報番組で日々ニュースを扱っていますが、そこで伝えきれていないところがたくさんあるなと改めて感じました。今回番組スタッフが長期で行った密着取材のVTRからどのような思いで日々取り組んでいらっしゃるか、何に一番困っているかもっと奥を知らなくてはと勉強になりました。

簡単に答えが出るものではありませんが

さまざまなな立場の人が一つのことについて現場の声聞き、疑問や課題を分かち合うことで「どうすれば少しでもよい方向にいくのか」考える機会になったと思います。

次から次へといろいろなニュースが流れてくる時代に速報性や効率性が求められる一方、立ち止まってみんなで悩める部分が番組の魅力でもあると感じました。皆さんと一緒に「クマ対策」や「さくらんぼ農家」について思いを馳せる機会になるとうれしいです。