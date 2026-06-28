ワインの新たな産地として、岡山が注目されています。ムーブメントを牽引するのが、大岡弘武さんです。

【写真を見る】【岡山をナチュラルワインの新たな産地に】フランスから帰国した醸造家・大岡弘武さん 研修生は大手の出版社・飲料メーカー・ドイツでのサッカー留学の経験者も

一流の醸造家に上り詰めたフランスから帰国し、岡山に移住して10年。大岡さんの取り組みに迫りました。

有機栽培のブドウを無添加で醸造

岡山市北区のワイナリー、ラ・グランド・コリーヌ・ジャポンです。収穫したブドウを搾っています。



代表を務める醸造家の大岡弘武さん。有機栽培のブドウを無添加で醸造する「ナチュラルワイン」の第一人者です。

（大岡弘武さん）

「北イタリアの長期熟成赤ワイン用の品種があるんですけど、それに非常に近いです。いい出来だと思います」



東京都出身の大岡さんは、22歳でワインの本場・フランスに渡り、「ナチュラル」の製法を習得。一流の醸造家として世界にその名を轟かせました。

新天地に選んだのは岡山市 なぜ？

2016年に帰国した大岡さんが新天地に選んだのは岡山市。食用ブドウの栽培が盛んな岡山市には、ワインでも一大産地になるポテンシャルがあると、畑づくりから始めました。

（大岡弘武さん）

「フランスが2000年かけて今の土地と品種と栽培方法を見つけてきたのを、私たちはゼロからスタートなので、私の世代だけでは終わらないことだと思いますけど、始めないといけないことなので」



──チャレンジですね。



「そういう意味では仲間が早く集まってきてほしいなと思いますが、何とか私が上手く道筋をつけて、みんなが一緒にできるような環境を整えていきたいです」

タンクはネットオークションで購入 元は牛乳用

岡山にワインの文化を根付かせたい…。仲間を募るためにワインづくりの手本を示しました。



（大岡弘武さん）

「タンクはネットオークションで買いました。例えばこの大きいやつは6万円。中くらいのやつは4万円」



さらに…



（大岡さんの妻・年百美さん）

「見ていただくと「搾乳前の点検」という…。元々牛乳用のタンクなんです。これも10万円で落としまして、ワイン用として使っています。私にとっては宝。こういうものは本当に使える」

コストを抑えれば、消費者にワインを少しでも安く楽しんでもらえます。



──これはワイン醸造用のざる？



「いえ違います。普通の100均の。100均のケースに100均のざるです。ここにうまい具合に流れるようにした。まさかこんなにアナログなことをしているとは思わないでしょうね」

ドイツでのサッカー留学を経てワインを学ぶ研究生も

現在、3人の研究生が大岡さんを手伝いながらワインづくりを学んでいます。



藤澤さんは大手出版社。岡本さんは大手飲料メーカー。藤原さんはドイツでのサッカー留学を経て。たどってきた道は三者三様ですが、みな大岡さんのワインづくりに惹かれてこの門をたたきました。

（研究生・岡本宏之さん）

「（大岡さんは）何より楽天家なので怒られたり怒鳴られたりは一切しないので非常に楽しくさせてもらっています」



（研究生・藤原昭一さん）

「大岡さんの人柄に惚れて。ワインのスタートラインを大岡さんが作ってくださったと思っています」

残りの人生をワインづくりに捧げると決意した藤澤さん

4年前から大岡さんのもとで修業する藤澤裕介さんです。横浜市出身の藤澤さんは、フランス滞在中にワインに魅了され、残りの人生をワインづくりに捧げることを決意したといいます。

（研究生・藤澤裕介さん）

「日本らしいワインを造りたいと思ったときに日本でワインを造っている人のワインを片っ端から飲んでみて、いちばんおいしいと思えたのが大岡さんのワインだったので」

大岡さんから日々、「ナチュラル」の哲学を学ぶ藤澤さん。いまは自らを「かけだしのワイン農家」と呼んでいますが、将来は醸造家としてワイナリーの開業を目指しています。

（大岡弘武さん）

「うちとしてはできるだけ残ってほしいですけど、みなさんそれぞれ夢があるからそれは応援したいと思っています」

（研究生・藤澤裕介さん）

「これからも学ばせていただきながら、ゆくゆくは自分でもできておいしいワインができたというのを大岡さんに飲んでもらえるようになるといいなと思っています」

日本ワインは人が産地をつくる

大岡さんの取り組みもあって、岡山でワインづくりの波は広がりを見せています。四半世紀に渡り、ワイン業界の「今」を見つめてきた専門誌・リアルワインガイドの徳丸編集長も、大岡さんが岡山を選んだ「ことの重要性」を語ります。

（リアルワインガイド 徳丸真人編集長）

「世界は各国にワインづくりの産地があるんですよ。ブルゴーニュとかボルドーとか。でも日本はまだ歴史が浅いので、日本ワインは人が産地をつくるんですよ。例えば岡山。大岡さんが来たから、いま日本ワイン界では岡山が新たなワイン産地になっているんですよ。いろんな方が研修されて大岡さんのもとを巣立って独立して、この近辺でワイナリーが出来上がる。本当に大岡さんが岡山に来たというのは岡山の方々にとってとてもラッキーなことだったと思います」

（大岡弘武さん）

「うれしいですね。いろんなところでみんな真面目に栽培して。やっぱり手入れしないと育たないものなので。それでみんなが持ち寄った経験がさらにほかの人にも役に立つので、そういう面では私1人でできないことがどんどん違う次元のスピードで進んでいっているなと思います」

（研究生・岡本宏之さん）

「5年後10年後は自分のことばかりするのではなくて、やっぱり岡山のワインの発展に貢献できることが1つでもできたら」



（藤原さん）

「大岡さんがこの富吉でぼくのワインづくりのスタートを作ってくださった。岡山がワイン産地になるためにこの地域で頑張っていきたい思いが強いです」



（藤澤裕介さん）

「やっぱりワイン自体が人と人をつなげる力があると思っているので、ワインを通じて新しい方とのご縁を大切にしながらどんどんその輪が広がっていけばいいなと考えています」

10年前、一人の醸造家が撒いた一粒の種。その志は、未来の醸造家たちを惹きつけ、それぞれの夢が実を結び始めています。