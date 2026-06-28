明石家さんま、初孫に言及 大竹しのぶの名前も巻き込んだトークに出川哲朗も爆笑 7・11放送『充電旅』
7月11日に放送されるテレビ東京『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』2時間半スペシャル（後6：30〜）に明石家さんまが3年ぶりに登場する。
【番組カット】バイクに乗ってニッコリ！貴重な2ショットを披露した明石家さんま＆出川哲朗
「ひぇー！明石家さんまが3年ぶりにキター！絶好調の“お笑い怪獣”と新潟縦断122キロ！さらには鈴木福も初登場！超豪華リレーに哲朗もパワー全開だ！ヤバいよヤバいよSP」と題した2時間半スペシャルを届ける。
今回は、新潟県柏崎市の“荻ノ島かやぶきの里”からスタートし、長岡市や加茂市を経て、阿賀野市にある“やすだ瓦ロード”でのゴールを目指す新潟縦断の充電旅。
ゲストライダーには、鈴木福が初登場！まさかの新幹線寝過ごしハプニングからスタートするも、中学生への熱血な野球指導や海外への一人旅エピソードで大活躍。その成長ぶりに「もうあの頃の鈴木福ではない！」と出川をうならせる。
そして、あのお笑い怪獣・明石家さんまが3年ぶり3回目の降臨を果たす。放送日のサッカーW杯準々決勝に合わせて着てきたというユニフォームを身にまとい、「テレ東をホームにしたからな」と序盤からサービス精神たっぷりに登場。さらには伝説の「ブラックデビル」披露でスーパーを大爆笑に包むほか、紅白歌合戦のオファーを断る真摯（しんし）な理由、さらには出川が仕掛けた去年の「古希祝いサプライズ」を巡る、2ヶ月間も勘違いし続けたという衝撃裏話が飛び出す。
出川がプレゼントしたニット帽を身につけ、さらに放送日のサッカーW杯準々決勝に合わせて着てきたというユニフォームについて「これは北沢(豪)が作ってくれたんやけど、キーちゃんが。アウェーも可愛いねんけども、それ日テレの『ダーツの旅』で着てしもたから、こっちはホームにしたんや。だからテレ東をホームにしたからな」と明かし、出だしからさすがのサービス精神と義理人情の厚さを披露する。
サングラス姿でもさんまに気づいてくれる周囲の様子に驚きつつ、話題は1回目の放送に出てくれた経緯へ。当時を振り返り、出川は「これが明石家さんまなんですよ。めちゃめちゃかっこいいでしょ！」と懐かしむ。さらに充電先のお宅では、最近誕生したというさんま自身の“義理の孫”の話題を目じりを下げて披露。大竹しのぶの名前も巻き込んだトークに、出川は冷や冷やしながらも大笑いする。
【番組カット】バイクに乗ってニッコリ！貴重な2ショットを披露した明石家さんま＆出川哲朗
「ひぇー！明石家さんまが3年ぶりにキター！絶好調の“お笑い怪獣”と新潟縦断122キロ！さらには鈴木福も初登場！超豪華リレーに哲朗もパワー全開だ！ヤバいよヤバいよSP」と題した2時間半スペシャルを届ける。
今回は、新潟県柏崎市の“荻ノ島かやぶきの里”からスタートし、長岡市や加茂市を経て、阿賀野市にある“やすだ瓦ロード”でのゴールを目指す新潟縦断の充電旅。
そして、あのお笑い怪獣・明石家さんまが3年ぶり3回目の降臨を果たす。放送日のサッカーW杯準々決勝に合わせて着てきたというユニフォームを身にまとい、「テレ東をホームにしたからな」と序盤からサービス精神たっぷりに登場。さらには伝説の「ブラックデビル」披露でスーパーを大爆笑に包むほか、紅白歌合戦のオファーを断る真摯（しんし）な理由、さらには出川が仕掛けた去年の「古希祝いサプライズ」を巡る、2ヶ月間も勘違いし続けたという衝撃裏話が飛び出す。
出川がプレゼントしたニット帽を身につけ、さらに放送日のサッカーW杯準々決勝に合わせて着てきたというユニフォームについて「これは北沢(豪)が作ってくれたんやけど、キーちゃんが。アウェーも可愛いねんけども、それ日テレの『ダーツの旅』で着てしもたから、こっちはホームにしたんや。だからテレ東をホームにしたからな」と明かし、出だしからさすがのサービス精神と義理人情の厚さを披露する。
サングラス姿でもさんまに気づいてくれる周囲の様子に驚きつつ、話題は1回目の放送に出てくれた経緯へ。当時を振り返り、出川は「これが明石家さんまなんですよ。めちゃめちゃかっこいいでしょ！」と懐かしむ。さらに充電先のお宅では、最近誕生したというさんま自身の“義理の孫”の話題を目じりを下げて披露。大竹しのぶの名前も巻き込んだトークに、出川は冷や冷やしながらも大笑いする。