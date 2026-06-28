漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「ダブルインパクト」チームがおくる、新・お笑いネタ特番「お笑いダブルステージ」が本日よる１０時３０分から放送される。

この番組は、漫才とコントの両方に精通した実力派芸人が、一気に漫才とコント両方をダブルで披露する、新たなスタイルのお笑い番組。

『M-1グランプリ』、『キングオブコント』などの賞レースやライブで圧倒的な実績を誇り、名実ともにトップクラスの「かまいたち」がMCとして見守る中、同じく二刀流で活躍する芸人3組が、怒涛の漫才＆コントを一気に披露する。

1組目は、洗練された唯一無二の世界観を持つロングコートダディ（堂前透・兎）。彼らは『M-1グランプリ２０２２』では３位、そして『キングオブコント２０２５』では優勝に輝く、まさに二刀流の申し子。漫才とコントを連続で見られることで、ゲストの白石聖は「全然違う！連続で見られてより面白い」と唸る！精巧に組み立てられた漫才に対して、最高にバカバカしいコントで、爆笑を誘うロングコートダディのギャップに注目せよ。

2組目は、関西お笑い界が生んだ異才であり、今や全国の賞レースを震撼させ続けるニッポンの社長（辻クラシック・ケツ）。『キングオブコント』ではファイナリストの常連！さらに昨年行われた『ダブルインパクト２０２５』では初代王者となった実力者だ。そんな彼らが魅せる漫才は、一筋縄ではいかない「異色」という言葉がふさわしい展開。漫才の予測不能なラリーでスタジオをザワつかせたかと思えば、十八番であるコントステージでは彼らの真骨頂である“狂気”が炸裂する。ケツのキャラクターと辻のバイオレンスが融合した、ニッポンの社長にしか作れない“衝撃の展開”を目の当たりにし、百戦錬磨のMC・かまいたちの2人が思わず言葉を失う。白石聖も「緩急がすばらしい！」と一気に引き込まれる！

そして3組目は、2015年『M-1グランプリ』王者であり、誰もが認めるお笑い界の国民的スター・トレンディエンジェル（たかし・斎藤司）。彼らがこの若き実力派たちの戦場に殴り込みをかける。なんとテレビで漫才とコント二刀流を披露するのは初！

圧倒的なテンポと破壊力を持つ「怒涛のハゲネタ漫才」で劇場さながらの爆笑をかっさらった後、彼らが挑むのは、テレビ初披露のコント。M-1王者という肩書きを持ちながらも、全力で振り切ったコントに挑む先輩の姿に、ロングコートダディ、ニッポンの社長の4人も息を呑むが・・・！？泥臭い笑いへの執念に注目せよ。

ここでしか聞けない本音が爆発！かまいたち×賞レース覇者たちの「異色のトーク」も満載

ネタだけでなく、MCかまいたち×3組による激熱トークセクションも。『キングオブコント2017』王者であり、『M-1グランプリ』でも激闘を繰り広げてきたかまいたちだからこそ引き出せる、芸人たちの本音トークが満載だ。

さらに、先日出そろった『ダブルインパクト２０２６』ファイナリストの顔ぶれを見て、王者たちが注目のポイントを語り合う！ロングコートダディが語る『ダブルインパクト』の大変さとは？昨年、『ダブルインパクト』優勝を経てニッポンの社長が掴んだビッグチャンスとは！？

「漫才だけじゃない、コントだけじゃない。これが、現代お笑い界の最高到達点だ。」テレビの前の誰もが、その凄まじい笑いの衝撃（ダブルインパクト）に圧倒されること間違いなしのスペシャル番組に、ぜひ期待してほしい。