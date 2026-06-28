SixTONESと豪華ゲストが童心にかえって全力で楽しむバラエティー番組『Golden SixTONES』。28日の放送では、歌手の中森明菜さん（60）をゲストに迎え、韓国でご褒美グルメを懸けたゲームに挑戦します。

■最近韓国ドラマにハマっている中森明菜と韓国へ

日本テレビのバラエティー番組に出演するのは約20年ぶりという中森さん。最近韓国ドラマにハマっているということで、番組初の海外ロケへ。SixTONESのメンバーたちと韓国の人気スポットを巡ります。

オープニングからSixTONES を驚かせようと、サプライズを仕掛けて登場した中森さん。そのおちゃめな姿にメンバーは大興奮。中森さんは、今回の出演理由について「（SixTONESは）大好きな皆さんなので」と話すと、メンバーたちは大感激した様子を見せました。さっそく意気投合した7人は、ソウル屈指の若者の街・ホンデで、のんびり街歩きを始めます。

すると、突如7人の前に“サイズ姉さん”が出現し、身の回りにある“アレにコレは入るのか？ 入らないのか？”を予想する新感覚の目利きゲーム『サイズの晩餐 in 韓国』がスタート。久々のバラエティーを全力で楽しむ中森さんの姿に、メンバーが大笑いする場面もありました。

■SixTONESと中森明菜 ご褒美グルメを懸けたカラオケ大会

また、日本テレビのお天気キャラクター・そらジローがさまざまな試練に挑戦し、“できるのか？ できないのか？”を当てる予想クイズ『そらジローチャレンジ in 韓国』では、50メートル走に挑戦。今回、そらジローの相手となるのは、世界190か国で配信されているアニメの主人公で、韓国の国民的キャラクター『ポロロ』。両者の意地とプライドを懸けた熱い戦いに、中森さんも「がんばれ、そらー！」と大興奮。

他にも、ミシュラン獲得の超豪華ご褒美グルメを懸け、みんなでカラオケ大会を開催。さらに、実は24年前、SixTONESと縁のある人物とバラエティー番組で共演していた中森さんに、思いがけないサプライズもありました。

■名曲『DESIRE -情熱-』とコラボした名物ゲーム

そして、韓国ドラマのロケ地としてもおなじみ、自然を満喫できるハンガン公園では、2人乗りの自転車に乗ってサイクリング。中森さんのプライベートな話を聞きながらサイクリングを楽しんでいると、またもや“サイズ姉さん”が登場。番組名物の動体視力ゲームと中森さんの名曲『DESIRE -情熱-』がコラボした『動体 DESIRE 球児』に挑戦します。何が落ちたか全員そろって正解すれば、名物グルメのハンガン・ラーメンのご褒美が。しかし、動体視力に自信がない中森さんは珍回答を連発してしまいます。

中森さんが出演する『Golden SixTONES』は、日本テレビ系で28日午後9時から放送です。