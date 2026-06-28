松田悟志、立入禁止の“聖域”描いた水彩画に絶賛の声「えぐ…!!」「写真より美しいかも」
俳優の松田悟志が28日までに自身のXを更新。25日放送のMBS／TBS系バラエティー『プレバト!!』（後7：00）で披露した水彩画を公開した。
【写真】「えぐ…!!」立入禁止の“聖域”描いた水彩画を公開した松田悟志
番組は2時間スペシャルで、普段は見られないプレミアムな光景をスケッチする「立ち入り禁止エリア水彩画ランキング」と「名人vs新世代 俳句団体戦」を放送した。
水彩画コーナーでは、一般公開されていない“立ち入り禁止エリア”に潜入し、その光景を描く企画を実施。そんな中、名人3段の松田は徳川家康を祀る東京・上野東照宮の社殿「金色殿」（重要文化財）を題材とすることに。文化財保護の観点から通常、立入禁止の社殿内に入った松田は「すごい…空間ですね」と圧倒された様子を見せた。
「荘厳」と題した完成品は、スタジオでも「おお！」「はあ…」とどよめきや感嘆の声が響いた。水彩画家の野村重存氏もその出来栄えを称賛。「構図」「正しい描写」「明暗」は全て30点満点。しかし、全ての作品で別点数となる「ワクワク感」が1位に届かず、99点という結果になった。
放送後、松田はインスタグラムで「『プレバト!!』2時間スペシャル、ご覧くださったみなさん、ありがとうございました」「今回の水彩画コンクールは惜しくも2位という結果に終わりましたが、人生においても描かせていただけるチャンスが2度は訪れないであろう貴重な題材を描かせていただき感激でした」「興奮して帽子取るのも忘れてました」とつづり、完成品を公開。「次はしっかり優勝します また次回もぜひ応援してください」と意気込みを見せた。
松田の力作に「えぐ…!!!!!!!!!!」「マジでスゴいです…」「反射部分の描き方が本当に衝撃的です！」「写真かと思いました いや、写真より美しいかも」など絶賛するコメントが寄せられた。
【写真】「えぐ…!!」立入禁止の“聖域”描いた水彩画を公開した松田悟志
番組は2時間スペシャルで、普段は見られないプレミアムな光景をスケッチする「立ち入り禁止エリア水彩画ランキング」と「名人vs新世代 俳句団体戦」を放送した。
水彩画コーナーでは、一般公開されていない“立ち入り禁止エリア”に潜入し、その光景を描く企画を実施。そんな中、名人3段の松田は徳川家康を祀る東京・上野東照宮の社殿「金色殿」（重要文化財）を題材とすることに。文化財保護の観点から通常、立入禁止の社殿内に入った松田は「すごい…空間ですね」と圧倒された様子を見せた。
放送後、松田はインスタグラムで「『プレバト!!』2時間スペシャル、ご覧くださったみなさん、ありがとうございました」「今回の水彩画コンクールは惜しくも2位という結果に終わりましたが、人生においても描かせていただけるチャンスが2度は訪れないであろう貴重な題材を描かせていただき感激でした」「興奮して帽子取るのも忘れてました」とつづり、完成品を公開。「次はしっかり優勝します また次回もぜひ応援してください」と意気込みを見せた。
松田の力作に「えぐ…!!!!!!!!!!」「マジでスゴいです…」「反射部分の描き方が本当に衝撃的です！」「写真かと思いました いや、写真より美しいかも」など絶賛するコメントが寄せられた。