中森明菜、20年ぶり日テレバラエティー降臨 SixTONESと韓国グルメを食べ歩き
歌手の中森明菜が、きょう28日に放送される日本テレビ系『Golden SixTONES』（後9：00）に出演する。
【番組カット】大がかりなセット登場！真剣勝負なSixTONES
今回は、ゲストに中森を迎えて送る初の海外ロケ『出張Golden SixTONES in 韓国』となる。女性歌手初となる2年連続レコード大賞受賞など、数々の伝説を残してきた歌姫が、20年ぶりに同局バラエティーに登場。最近、韓国ドラマにハマっているという中森のために、みんなでスタジオを飛び出し、番組初の海外ロケへ。韓国の人気スポットを巡りながら、ご褒美グルメを懸けたゲームに挑戦する。
久々のバラエティー出演となる中森は、オープニングからSixTONESを驚かせようと、サプライズを仕掛けて登場する。そんな中森のおちゃめな姿に、メンバーは「すげぇ！」「マジ!?」と大興奮。さらに、今回の出演理由について、中森から「大好きな皆さんなので」と、うれしい言葉をもらい、「そんなことある!?」と大感激する。
意気投合した7人は、ソウル屈指の若者の街･ホンデへ。韓国の最先端グルメやトレンドが集まる人気スポットで、まずはのんびり街歩きしていると、7人の前にサイズ姉さんが出現。「身の回りにあるアレにコレは入るのか、入らないのか」を予想する新感覚の目利きゲーム「サイズの晩餐in韓国」がスタートする。今回予想するのは、「10円パン焼き機の中にシャーレは入る？入らない？」。韓国の人気スイーツ「10円パン」を焼くプレートに、理科の実験などで使うシャーレは入るのかを予想する。
考察の参考に、番組スタッフから10円パンを渡された中森は、サイズを確かめる前にパンを食べてしまう大暴走も。さらに、パンの中に入っているチーズを伸ばす「チーズ伸ばし対決」で中森が最長記録達成する。久々のバラエティーを全力で楽しむ中森の姿に、メンバーも「明菜さん！」と大笑い。肝心のクイズの正解は、中森がデビュー曲「スローモーション」の音楽にのせて実演する。
その後は、ホンデのグルメストリートで、みんなでガチの食べ歩き。制限時間10分にもかかわらず、プリ機で記念撮影を始めたり、お土産を買ったり、ストリートミュージシャンと踊ったり。それぞれが勝手気ままに行動し、まさかの事態に陥る。
同局のお天気キャラクター・そらジローがさまざまな試練に挑戦し、できるのか？できないのか？を当てる予想クイズ「そらジローチャレンジin韓国」。今回は、ホンデの一角を貸し切り、夢の50メートル走対決が実現する。そらジローの相手は、世界190ヶ国で配信されているアニメの主人公で、韓国の国民的キャラクター・ポロロ。両者の意地とプライドを懸けた熱い戦いに、中森も「がんばれ、そらー！」と大熱狂。世界中の子どもたちに愛されている超人気者に、そらジローは勝てるのか。
さらに、ミシュラン獲得の超豪華ご褒美グルメを懸け、みんなでカラオケ大会。そして、実は24年前、SixTONESと縁のある人物とバラエティー番組で共演していた中森に、思いがけないサプライズが待っている。
韓国ドラマのロケ地としてもおなじみ、自然を満喫できる「ハンガン公園」で、みんなで2人乗りの自転車に乗ってサイクリングも。中森の隣の“特等席”を懸けたジャンケンバトルがぼっ発する。
「明菜さんは普段、自転車に乗るの？」「料理はするの？」など、謎めいた中森のプライベートな話を聞きながらサイクリングを楽しんでいると、またもやサイズ姉さんが登場する。最後のゲームは、番組名物の動体視力ゲームと中森の名曲「DESIRE -情熱-」がコラボした「動体DESIRE球児」。円陣の真ん中に“真っ逆さまに”落下した物が何かを当てる。
問題は全2問。何が落ちたか全員そろって正解すれば、韓国に行ったら一度は食べたいハンガン･ラーメンのご褒美を獲得できる。しかし、動体視力に自信がないという中森は「大根！」「白菜！」と野菜にとらわれ珍解答を連発。苦戦する一同に、今回だけの特別ルール“DESIREチャンス”が発動する。全員そろって正解し、中森念願のハンガン･ラーメンをゲットできるか。
【番組カット】大がかりなセット登場！真剣勝負なSixTONES
今回は、ゲストに中森を迎えて送る初の海外ロケ『出張Golden SixTONES in 韓国』となる。女性歌手初となる2年連続レコード大賞受賞など、数々の伝説を残してきた歌姫が、20年ぶりに同局バラエティーに登場。最近、韓国ドラマにハマっているという中森のために、みんなでスタジオを飛び出し、番組初の海外ロケへ。韓国の人気スポットを巡りながら、ご褒美グルメを懸けたゲームに挑戦する。
意気投合した7人は、ソウル屈指の若者の街･ホンデへ。韓国の最先端グルメやトレンドが集まる人気スポットで、まずはのんびり街歩きしていると、7人の前にサイズ姉さんが出現。「身の回りにあるアレにコレは入るのか、入らないのか」を予想する新感覚の目利きゲーム「サイズの晩餐in韓国」がスタートする。今回予想するのは、「10円パン焼き機の中にシャーレは入る？入らない？」。韓国の人気スイーツ「10円パン」を焼くプレートに、理科の実験などで使うシャーレは入るのかを予想する。
考察の参考に、番組スタッフから10円パンを渡された中森は、サイズを確かめる前にパンを食べてしまう大暴走も。さらに、パンの中に入っているチーズを伸ばす「チーズ伸ばし対決」で中森が最長記録達成する。久々のバラエティーを全力で楽しむ中森の姿に、メンバーも「明菜さん！」と大笑い。肝心のクイズの正解は、中森がデビュー曲「スローモーション」の音楽にのせて実演する。
その後は、ホンデのグルメストリートで、みんなでガチの食べ歩き。制限時間10分にもかかわらず、プリ機で記念撮影を始めたり、お土産を買ったり、ストリートミュージシャンと踊ったり。それぞれが勝手気ままに行動し、まさかの事態に陥る。
同局のお天気キャラクター・そらジローがさまざまな試練に挑戦し、できるのか？できないのか？を当てる予想クイズ「そらジローチャレンジin韓国」。今回は、ホンデの一角を貸し切り、夢の50メートル走対決が実現する。そらジローの相手は、世界190ヶ国で配信されているアニメの主人公で、韓国の国民的キャラクター・ポロロ。両者の意地とプライドを懸けた熱い戦いに、中森も「がんばれ、そらー！」と大熱狂。世界中の子どもたちに愛されている超人気者に、そらジローは勝てるのか。
さらに、ミシュラン獲得の超豪華ご褒美グルメを懸け、みんなでカラオケ大会。そして、実は24年前、SixTONESと縁のある人物とバラエティー番組で共演していた中森に、思いがけないサプライズが待っている。
韓国ドラマのロケ地としてもおなじみ、自然を満喫できる「ハンガン公園」で、みんなで2人乗りの自転車に乗ってサイクリングも。中森の隣の“特等席”を懸けたジャンケンバトルがぼっ発する。
「明菜さんは普段、自転車に乗るの？」「料理はするの？」など、謎めいた中森のプライベートな話を聞きながらサイクリングを楽しんでいると、またもやサイズ姉さんが登場する。最後のゲームは、番組名物の動体視力ゲームと中森の名曲「DESIRE -情熱-」がコラボした「動体DESIRE球児」。円陣の真ん中に“真っ逆さまに”落下した物が何かを当てる。
問題は全2問。何が落ちたか全員そろって正解すれば、韓国に行ったら一度は食べたいハンガン･ラーメンのご褒美を獲得できる。しかし、動体視力に自信がないという中森は「大根！」「白菜！」と野菜にとらわれ珍解答を連発。苦戦する一同に、今回だけの特別ルール“DESIREチャンス”が発動する。全員そろって正解し、中森念願のハンガン･ラーメンをゲットできるか。