ペット用のベッドでごろごろする「カニヨン猫」＝2026年4月、イスタンブール（共同）

トルコの最大都市イスタンブールのビジネス地区にあるショッピングモール「カニヨン」。地下の入り口そばに、たくさんのぬいぐるみとペット用のベッドが置いてある。上でごろごろしているのは1匹のぶち猫。すみ着いた雄の野良はいつしか「カニヨンネコ」と呼ばれるようになり、すっかり地元のアイドルだ。（共同通信マニラ支局＝菊池太典）

平日のお昼時に訪れると、行き交う人々が足を止め、猫と写真を撮っていた。しゃがみ込んで猫の体をなでていたセミレさん（29）は「たまたま近くを通りがかったので会いに来た」と話した。

モール警備員の女性によると、猫は昨年4月にはすみ着いており、その時はまだ子猫だった。弱々しさが同情を誘ったのか、夏ごろから交流サイト（SNS）を通して知名度が高まり、ねぐらへの“貢ぎ物”が相次ぐようになったという。

インスタグラムでは「カニヨン猫公式」を掲げるアカウントに9千人超のフォロワーがおり、日に日に増えている。運営するニルグンさんはモール近くの職場に勤めるエンジニア。「おとなしいのに人なつこい」姿に魅せられ、猫の様子を投稿するようになった。

人々の好意で不自由ない暮らしを送れるようになった猫だが、ニルグンさんは「えさのもらいすぎで肥満になってしまった」と打ち明ける。最近は、健康のためにえさを与えないようにと、インスタグラムで注意喚起に力を入れている。

イスタンブールの住民は街をうろつく動物に寛容で、市の推計によると、市内には2018年時点で野良猫が約16万匹いた。「将来はイスタンブールにいる全ての猫の暮らし向上に役立つ情報を発信していきたい」。ニルグンさんは自身のアカウントについて抱負を語った。

「カニヨン猫」をなでるセミレさん（左）＝2026年4月、イスタンブール（共同）

ショッピングモール「カニヨン」の地下入り口付近。左が野良猫のスペース＝2026年4月、イスタンブール（共同）