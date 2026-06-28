表札は電車の枕木の廃材を活用… 組み合わせの技が光る開放的な家 28日放送『となりのスゴイ家』
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）が28日放送される。今回は「組み合わせの技が光る開放的な家」が登場する。
【スゴイ家】ひろーーい！広大な庭
田中と遼河が訪れたのは静岡県富士宮市。2022年築、敷地面積330.6平方メートル、26坪の家だ。子ども2人を含む4人で暮らしている。
表札は電車の枕木の廃材を活用。ロックガーデンにも合っている。
玄関を抜けると、26.5帖のLDK。天井高は5メートル40センチで開放感が満点だ。田中も思わず「これは気持ちいいわ」と声を上げた。
薪ストーブもあり、冬はこれで料理もしているという。クライミングロープにもなるハンモックもある。
和室はへりなしの4.5帖。そばの窓からは駐車場が近く、荷物を置くことができる。
外に出ると、広々とした庭が。トマトやキュウリ、ナス、ズッキーニなどの家庭菜園を楽しんでいるという。
リビングテラスはプールも置ける。温水も対応する水栓を用意し、適温で水遊びを楽しめる。
ダイニングにはスタディスペースを併設している。階段下を利用した。コンセントもあり、パソコンも使うことができる。
その隣の収納は、ロボット掃除機が出入りできるように扉の下を15センチ開ける工夫が施されている。
カウンターとしても使えるキッチン。スパイスなどが置けるニッチもある。他にもティッシュもニッチで置き場を完備している。カップボードは木目調に合うボードを組み合わせて造った。
洗面所は2帖。洗面台と鏡は別製品で組み合わせて造作のように仕上げた。洗濯脱衣室では、洗濯、乾燥、畳む、収納までを一部屋で完結できるようにしている。ウォークインクローゼットは家族全員の服が収まるようにしている。
2階には1階を見下ろせる3.5帖のホール。階段横の壁も彫り込んで本棚を作っている。寝室は11帖。子ども部屋は12帖で大きくなったら2部屋に分けることができる。
気になる建築費は3200万円だという。番組では「自然素材にこだわった快適な家」も放送される。
【スゴイ家】ひろーーい！広大な庭
田中と遼河が訪れたのは静岡県富士宮市。2022年築、敷地面積330.6平方メートル、26坪の家だ。子ども2人を含む4人で暮らしている。
表札は電車の枕木の廃材を活用。ロックガーデンにも合っている。
薪ストーブもあり、冬はこれで料理もしているという。クライミングロープにもなるハンモックもある。
和室はへりなしの4.5帖。そばの窓からは駐車場が近く、荷物を置くことができる。
外に出ると、広々とした庭が。トマトやキュウリ、ナス、ズッキーニなどの家庭菜園を楽しんでいるという。
リビングテラスはプールも置ける。温水も対応する水栓を用意し、適温で水遊びを楽しめる。
ダイニングにはスタディスペースを併設している。階段下を利用した。コンセントもあり、パソコンも使うことができる。
その隣の収納は、ロボット掃除機が出入りできるように扉の下を15センチ開ける工夫が施されている。
カウンターとしても使えるキッチン。スパイスなどが置けるニッチもある。他にもティッシュもニッチで置き場を完備している。カップボードは木目調に合うボードを組み合わせて造った。
洗面所は2帖。洗面台と鏡は別製品で組み合わせて造作のように仕上げた。洗濯脱衣室では、洗濯、乾燥、畳む、収納までを一部屋で完結できるようにしている。ウォークインクローゼットは家族全員の服が収まるようにしている。
2階には1階を見下ろせる3.5帖のホール。階段横の壁も彫り込んで本棚を作っている。寝室は11帖。子ども部屋は12帖で大きくなったら2部屋に分けることができる。
気になる建築費は3200万円だという。番組では「自然素材にこだわった快適な家」も放送される。