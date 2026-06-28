インスタグラムを更新

サッカー元日本代表MF松井大輔氏が28日、自身のインスタグラムを更新。かつてスペイン1部リーグのレアル・マドリードなどで活躍した元スペイン代表の名手と佇む豪華な2ショットにファンから熱い視線が注がれている。

華麗なテクニックでファンを魅了した2人が“共演”した。

グレーのシャツをスタイリッシュに着こなした松井氏の隣にいたのはグティ氏。名門レアルの下部組織出身で黄金期を支えた名手は、カメラへ笑顔を向けた。首からは北中米ワールドカップ（W杯）の取材IDカードが提げられている。お互いの背中へ肩を回しにこやかな表情で並んだ。

松井氏がインスタグラムで「#レアルマドリー #ワールドカップ #グティ めっちゃカッコいい」とつづって実際の画像を公開。2012年の引退から14年、甘いマスクで人気を博した現役当時と変わらぬ49歳グティ氏と並んだ1枚にコメント欄には反響が寄せられた。

「負けてないよ」

「うおーっ！！グティ〜」

「これはすごい」

「グ…グティ」

「現役のようなガタイですね」

松井氏は現役時代、日本代表として国際Aマッチ31試合（1得点）に出場。2010年の南アフリカW杯では日本の16強進出に貢献した。一方のグティ氏はレアルで欧州チャンピオンズリーグを3度制すなど数々のタイトルを獲得。“天才レフティー”として黄金期を支えたが、スペイン代表としてW杯出場は叶わなかった。



（THE ANSWER編集部）