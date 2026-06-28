クロアチアとガーナが対戦

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月28日、グループLの最終節でクロアチア代表とガーナ代表が対戦。

クロアチア代表がガーナ代表に勝利し、グループAの3位から決勝トーナメント進出を目指す韓国にとって、苦しい展開になった。

クロアチアは前半31分にMFペタル・スチッチがペナルティエリア手前から右足を振り抜くと、強烈なシュートが地を這い、ゴール左に突き刺さった。

グループAを3位で終えた韓国にとって、クロアチアとガーナの一戦は大きな意味を持つ。2試合を終えた時点で勝ち点3のクロアチアが先制したことで、このまま終われば韓国を上回ることが確定。ガーナもすでに勝ち点4を手にしている。

この一戦に加え、グループJの「アルジェリア×オーストリア」、グループK「コンゴ民主共和国×ウズベキスタン」の試合結果で突破か敗退が決まる。韓国が決勝トーナメントに進む条件は、以下の2条件のうち2つを満たすこと。最悪シナリオの可能性も高まってきた。

（1）アルジェリアがオーストリアに敗戦、またはオーストリアが2点差以上で敗戦

（2）コンゴ民主共和国がウズベキスタンに引き分け以下

現在3位グループのなかで8位と”ボーダーライン”の韓国にとっては苦しい展開になっている。（FOOTBALL ZONE編集部）