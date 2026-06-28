『豊臣兄弟！』第25回 “信長”小栗旬、重臣たちへ理不尽な言動 “光秀”要潤が真意を語る
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第25回「変事の予兆」が28日の今夜放送される。
【写真】市川團子演じる森乱 第25回「変事の予兆」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第25回「変事の予兆」あらすじ】
信長（小栗旬）の新たな城「安土城」が完成。祝宴の場で信長は、家臣たちに相撲を取るよう提案し、若き近習・森乱（市川團子）の相手に、なぜか林秀貞（諏訪太朗）や佐久間信盛（菅原大吉）、安藤守就（田中哲司）ら長老格の重臣を指名する。余興と思いきや、あえなく敗北した3人に、信長は問答無用で追放を言い渡す。
小一郎（仲野）と秀吉（池松壮亮）がその理不尽な行動の理由を探ると、光秀（要潤）が信長の真意を語りだす。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
【写真】市川團子演じる森乱 第25回「変事の予兆」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
信長（小栗旬）の新たな城「安土城」が完成。祝宴の場で信長は、家臣たちに相撲を取るよう提案し、若き近習・森乱（市川團子）の相手に、なぜか林秀貞（諏訪太朗）や佐久間信盛（菅原大吉）、安藤守就（田中哲司）ら長老格の重臣を指名する。余興と思いきや、あえなく敗北した3人に、信長は問答無用で追放を言い渡す。
小一郎（仲野）と秀吉（池松壮亮）がその理不尽な行動の理由を探ると、光秀（要潤）が信長の真意を語りだす。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。