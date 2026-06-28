直木賞作家・万城目学氏（５０）のＷ杯サッカー日本代表観戦記「万オブ・ザ・マッチ」第３弾は、１次リーグ最終第３戦のスウェーデン戦。２５日（日本時間２６日）の対戦で１―１で引き分け、１勝２分けで３大会連続５度目の決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた一戦だ。１６強入りをかけた、決勝Ｔ１回戦の相手は、最多５度制覇を誇る“王国”ブラジル。Ｊリーグ草創期から代表を見てきたサッカーフリークはスウェーデン戦を振り返り、ブラジル戦は「日本サッカー文化の長年の蓄積と重み」が歴史の扉を開けると予想した。

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一勝二分の勝ち点４を獲得して、グループリーグを２位で通過。

盤石と言っていい星の取り方で、わが日本代表チームは決勝トーナメントに駒を進めた。

とは言え、スウェーデン戦のラスト１０分は、薄氷を踏むようなヒヤヒヤの展開であり、ＧＫがザイオンでなかったら、最後の最後で相手のフィジカルに屈し、逆転負けの結末も十分あり得たと思われる。

それでも耐えきったところに、日本が蓄えてきた底力を感じる。

おそらく、過去の大会の日本代表なら、スウェーデンのような前線に強力かつ大柄なストライカーが布陣する相手を苦手中の苦手としたはず。がっぷり組みたくても、組ませてもらえない。困ったときはロングボールを放りこみ、フィジカルの優位性を武器に否応なしに陣地を押し上げる相手の戦法に、「らしさ」を発揮できぬまま不完全燃焼で試合を終えたケース、柔道の試合でいうところの、互いの襟や袖を取り合う前哨戦に終始し、がっつりとは組ませてもらえないうちに時間切れという展開は、つい最近まで頻繁に見られたはずだ。

しかし、いつの間にか、日本は相性の悪いはずのチームであっても、自然と四つに組むことができるようになった。地味なれど、大きな進歩である。まだ勝ち切るまではいかなかったが、引き分けでも二位通過というゴールは変わらぬのだから、崩れず耐え抜いたことに意味がある。そして、谷口はとんでもなく優秀なＤＦなのではなかろうか。突出したスキルを有するわけではなくとも、いるだけで守備を安定させる不思議な能力を備えているように感じる。風林火山の旗を靡かせ、床几にドンと腰を下ろして悠然と構え、将兵に絶対の安心を与える武田信玄の存在に近い。サッカー選手だから、悠然と構え続けるのもいけないし、そもそも見た目のイメージがまったく違っているわけだけれども。

次は王国ブラジルである。

ベスト３２で何でブラジルなのだ！ と森保監督の最大の弱点、クジ運を持っていないことを嘆くのは、ここまでにしておこう。

冨安と佐野をゆっくり休ませることができたのは、ヴィニシウスへの準備としてこれ以上ない果報である。アーセナル時代の冨安が対戦チームのエースたちをことごとく完封する試合を目撃してきただけに、復活したスーパートミーの活躍をいくらでも見たい。

心配なのは鎌田がすでに疲れていることだ。本人はそんなことないと言うだろうけど、初戦オランダ戦、第二戦チュニジア戦に比べ、のらりくらり感が減退し、判断スピードもわずかに遅くなっている。すり切れるほど物を考えて、脳が疲れているのだ。さらに心配なのはここに来て、やはりボランチの数が足りなくなっていることだ。遠藤の代わりに招集したのは、ボランチではない町野だった。しかも、これまで三試合で彼は一分も使われず、日本の頭脳である鎌田を休ませることができないまま、決戦のブラジル戦を迎える流れになってしまった。

試合終盤でかなりスウェーデンに攻めこまれた結果、

「俺ら、強いぜ！」

と鼻息荒くグループリーグを突破することは叶わず、

「俺ら、そこまで強くないかも」

と少なからず懐疑的な気持ちになったところから切り替えてブラジル戦に臨むマインドが必要になった。去年、歴史上はじめて日本がＡ代表を撃破したブラジルとは当然、別レベルのチームが襲いかかってくる。素直に考えたなら、だいぶ分は悪かろう。

ただし、ブラジルは「日本はチョロい」と思っているはず。ブラジル代表監督アンチェロッティは「油断するな」と口が酸っぱくなるほど繰り返し、チームの引き締めを図るだろうが、何せサッカーが下手な人のことを「日本人」とからかう文化があるお国柄である。文化的遺伝子レベルで日本をナメていると言っても過言ではない国民性ゆえ、それが日本を利することになるのは間違いない。相手をナメたが最後、その国は実力の八割しか発揮できなくなる。レジェンドであるロナウド（日韓Ｗ杯、大五郎カットでお馴染みの）が先頭を切って「日本はチョロい」と言ってくれているらしい。最大のアシストである。生ぬるいリスペクトはいらない。もっと、じゃんじゃん言ってくれ。

来るブラジル戦、日本代表は八年間育て、鍛え上げた力のすべてを出しきらねばならぬ。スウェーデン戦における前田大然の美しい崩しからの一点目。どうして、日本人はパスをテンポよくつないで華麗にゴールを決めることに対し、過剰なほどの美しさを感じ、評価を与えるのか。その根本には間違いなくブラジルの存在がある。Ｊリーグの草創期、魔法使いのようなプレーを見せてくれたたくさんのブラジル人選手たちが、日本人に想像力の種子を授けた。それらの種子はすくすくと生長し、日本人の組織的であることを好む性格と絡み合い、オリジナルの進化を遂げ、今のかたちを作り上げた。

ジーコ・ジャパンが１―４で軽々とブラジルに粉砕されたのは２００６年ドイツ大会。あれから２０年。歴史の扉を開くタイミングが近づきつつあるのは間違いない。

ブラジル戦はとにかくしんどい試合になるだろう。ひたすら攻められ続け、ほとんどの時間を守備に奔走することになるかもしれない。

されど、もしもである。

相手の隙を突いて得点し、それから粘り強く守り続け、万が一リードしたまま後半ロスタイムに突入したりしたときには間違いなく、

「日本のいちばん長い七分間」

が始まるはずだ。

１９９６年アトランタ五輪における「マイアミの奇跡」のときも、とにかく試合終了のホイッスルが吹かれるまで長かった。ベベットが、リバウドが、ロナウドが次々と襲いかかり、それを鬼神の如くＧＫ川口が防ぎ続け、ついに新たな歴史の扉が開いた。

いつだって、最初の扉は固く閉ざされているもの。それは積もりに積もった時間の重みである。

予想スコアは２―１。

すでにザイオンが右へ左へ飛びかかり、ボールを弾きまくり、ときにキャッチし、大魔神の如く吠え上げるイメージはでき上がっている。

日本代表、史上最高の試合を見せてくれ。

◆万城目 学（まきめ・まなぶ）１９７６年２月２７日、大阪市生まれ。５０歳。京大法学部卒。２年間の化学繊維会社勤務を経て、２００６年「鴨川ホルモー」でボイルドエッグズ新人賞を受賞し、デビュー。０７年「鹿男あをによし」、０９年「プリンセス・トヨトミ」など、ドラマ・映画化された小説多数。２４年、「八月の御所グラウンド」で直木賞受賞。２４日に新刊「ホルモー燦燦」を発売した。

◆Ｊリーグ草創期に活躍したブラジル代表経験者

▽ジーコ ９３年Ｊリーグ開幕の目玉選手としてリーグ主導で招聘（しょうへい）。９１年に現役復帰して鹿島の前身、住友金属入り。プロの心得を説き、タイトル２１冠の鹿島の礎を築く。２００６年ドイツＷ杯日本代表監督。

▽レオナルド ジーコに請われて鹿島入り。プロの技術、プレーの美しさを伝える。リフティング５度してからの得点はＪのベストゴールの一つ。

▽ジョルジーニョ 不動のブラジル代表が日々の練習はもちろん、試合でも常に全力。積み重ねの尊さを伝える。

▽ジーニョ トップ下で華麗なパスワークを披露。山口素弘らと連係し、日本人の力を引き出す。