＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

8月5日に初のベストアルバム「いぎなりベスト」発売が決定したいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：START 新たなステージへ」第6回のテーマは、「2026年下半期、私がひそかに狙う『〇〇産』の称号」に決定！ メンバーに26年の後半に向けて、自分が新しく手に入れたい、極めたいキャラクターを宣言してもらいます。

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こんにちは。いぎなり東北産の律月ひかるです♪ 今回のテーマは「2026年下半期、私がひそかに狙う『〇〇産』の称号」です。ほぅ、というか、もう下半期なんだ…。そうなんだ…。

私が今年の下半期、手に入れたい称号は「かわいいカフェ知ってる産」です。私はかわいいカフェ巡りをするのが好きで、これまでもいろいろなかわいいカフェに行ってきましたが、まだまだ行きたいところがたくさんあるので行き尽くしたいです。

私はパフェが好きで、よくパフェを目当てにカフェへ行くのですが、パフェにもこだわりがあります。まず重要なのは見た目がかわいいことだけではなく、生クリームや謎のジュレで隙間を埋めていないこと。食べ進めるたびに新しいおいしさがあるとうれしい気持ちになります。私もパフェみたいに、かわいいだけでえらいのにそれだけじゃなくて、知れば知るほど、飽きがこなくて奥深い人になれたらいいな♪ ぐちゃぐちゃになってもかわいいし♪ ぐちゃぐちゃになってもかわいいって言って♪ 去年のお誕生日に食べた桃パフェのことがずっと忘れられなくて、今年ももう桃パフェの季節になってきたので早く食べたいです！ 今までいろいろなパフェを食べてきて思うのは、やっぱりフルーツにこだわっているパフェが結局強いかもしれないということです。そんな感じで、かわいいカフェをたくさん知ってる人になってメンバーとも一緒に行けたらいいなと思います♪ あと、ずっと行ってみたいのに、ずっと行ってみたすぎて特別な場所になりすぎて行けてないカフェがあるのですが、今年の夏についに行っちゃおうかなぁと思っています。今年も楽しいことたくさんできますように、夏！【律月ひかる】

◆律月（りつき）ひかる 2001年（平13）7月31日生まれ、24歳の秋田県産。無類のかわいいもの好き。愛称は「ひかるん」。メンバーカラ−は白。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。今のキャッチフレーズは「かわいい皮を被ってバズりたいメジャー1年グループ」。8月5日、初のベストアルバム「いぎなりベスト」発売予定。