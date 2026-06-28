X（旧Twitter）で話題になっているのは、とんでもない姿になってしまったわんこの姿。

特製の首飾りをつけた姿は記事執筆時点で91万7000回を超えて表示されており、「牡蠣感ｗ」「商品カタログみたいで草」「強そうで可愛い」などのコメントの他、5万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：手編みで『首飾り』を作ったので、犬につけてもらった結果→全体を見てみると…思っているのと違う光景】

牡蠣の妖精が爆誕！？

Xアカウント「@Mu_777yoro」では、パグのムーちゃんの日常が紹介されています。この日、飼い主さんは愛情を込めて手編みの首飾りをプレゼント。さっそくムーちゃんにつけてもらうことにしました。

しかし、完成した首飾りは少し大きめだったようで、想像していた雰囲気とは少し違う仕上がりになってしまったそうです。

ベージュと黒を組み合わせたデザインがムーちゃんの毛色と絶妙に重なり、全体を見てみると、なんと牡蠣のような見た目に。

特に顔まわりを囲むように首飾りが広がると、その印象はさらに強くなったのだとか。

一方で、フリルのようにも見えるため、どこか気品あふれる貴族風にも見えます。

予想外の仕上がりではあったものの、ムーちゃんの愛らしい表情と相まって、その姿はとても魅力的。思わず笑ってしまうような可愛さに、多くの人が心を掴まれたのでした。

ユニークな姿にホッコリ

ムーちゃんは見た目も性格も個性たっぷり。ぽてっとしたふくよかな体つきがチャームポイントで、その愛らしいフォルムに癒やされる人が続出しています。

お散歩に行く気分が乗らないと、ぺったりと伏せて散歩拒否をすることもあるのだとか。

また、伏せをしている姿は「ちぎりパンみたい」と言われるほど丸くて可愛らしいそうです。首飾りで牡蠣になったり、パンに見えたりと、さまざまな姿で周囲を楽しませてくれるムーちゃんなのでした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「パグに似ている大粒の牡蠣」「大物感が素晴らしい」「完全同化してますね(笑)」などさまざまなコメントが寄せられました。

Xアカウント「@Mu_777yoro」には、ムーちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「@Mu_777yoro」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。