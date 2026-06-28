チキンの匂いにつられて、コンビニに行きたくなってしまったワンコの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で23万6000回再生を突破し、「かわいすぎてニヤけた」「チキン買ってあげたくなる」といったコメントが寄せられています。

【動画：コンビニのチキンの匂いにつられ『どうしても行きたい』と駄々をこねる犬→人間の子供のような光景】

チキンの匂いを察知→コンビニに行きたい！

TikTokアカウント「yomogi1217」に投稿されたのは、チキンの匂いにつられたのか、コンビニに行きたくなってしまった柴犬「よもごん」こと「よもぎ」のお姿。チキンの匂いを、よもごんは素早く察知したようです。

お散歩中、リードをグイグイと引っ張りながら、突然コンビニに近づいていくよもごん。ムチムチボディの後ろ姿からは、コンビニへ寄りたいという強い熱意が溢れ出ています。

駐車スペースに収まって

「チキンを買うまで動きたくない」という意思表示なのか、建物の側までくると、よもごんは駐車場で伏せをしてしまいます。すぐにごろんっと横になり、きちんと「駐車スペースに駐車」していたんだとか。

駐車スペースに横たわったまま、よもごんは虚無の表情でチキンを待ち続けています。よもごんはコンビニのチキンを食べたことはないそうですが、匂いを分かっているのか、通るたびにコンビニに行きたがるのだといいます。

ダイエットはつらいよ

体質的に太りやすく、絶賛ダイエット中のため、チキンを買ってもらえなかったよもごん。最終的には飼い主さんに引きずられ、コンビニを後にしたんだそう。

雨の日に散歩拒否されたり、絶対に抱っこから降りようとしなかったりと、よもごんのダイエットは紆余曲折たっぷりのよう。そんなよもごんの子供みたいな駄々のこね方に、多くの人が癒されることとなったのでした。

投稿には「かわいすぎてニヤけた」「チキン買ってあげたくなる」「お気に入りの場所なんだね」「わがままボディーでCUTE」「駐車スペースに停車できるなんてお利口すぎる」といったコメントが寄せられています。

よもごんの愉快な日常は、TikTokアカウント「yomogi1217」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「yomogi1217」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。