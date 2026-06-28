「もっと考えれば答えが見つかるはずだ」と思っていませんか。しかし、歴史に名を残す発明家や経営者たちは、しばしば「アイデアは考えたのではなく、降りてきた」と語ります。なぜでしょうか。

毎朝5時55分から開催している「1分朝活」に登壇した『量子力学シンキング』（徳間書店）の著者・菅仁さんは、「人間の脳は答えを作り出しているのではなく、受信している可能性がある」と語ります。その話は、AI時代だからこそ見直したい、人間の本来の力について考えさせられるものでした。

なぜ頑張って考えても答えが出ないのか

「もっと考えろ」「もっと分析しろ」。私たちはそう教えられてきました。しかし、どれだけ考えても答えが出ないことがあります。

私は『奇跡が起きる毎朝1分日記』の著者として、毎朝5時55分から「1分朝活」を無料で開催しています。心と行動を整えるための短い習慣ですが、毎週月曜日はゲスト講師をお迎えしています。

今回のゲストは、『3秒で夢実現！量子力学シンキング 超思考で自分の天才性を解き放つ』の著者であり、エンジニア・発明家としても活躍されている菅仁さん。菅さんは長年、「なぜ優れたアイデアは突然やってくるのか」という疑問を追い続けてきたそうです。

天才たちは「考えた」のではなく「見つけた」

菅さんが教えてくれたのは、「超思考」という考え方。超思考とは、すごい思考法ではありません。「常識的な思考の枠を超えること」です。興味深かったのは、多くの天才たちが「アイデアを考えた」とは言わず、「見つけた」「降りてきた」と表現することです。

スティーブ・ジョブズも、ニコラ・テスラも、そのような発言を残しています。菅さんはこれを「クラウド脳」という言葉で説明します。パソコンがインターネット上のクラウドに接続するように、人間の脳も大きな情報空間につながっている可能性があるというのです。

もちろん科学的に証明された事実ではありません。しかし、この発想を持つだけで世界の見方は大きく変わります。「自分ひとりで考えなければならない」というプレッシャーから解放されるからです。

アイデアが降りてくる人の共通点

では、どうすればその「受信感度」を高められるのでしょうか。菅さんが強調していたのは、「脳を頑張らせること」ではなく、「静かにすること」でした。

その象徴が瞑想です。実際、私自身も毎朝の朝活で1分間の瞑想を取り入れています。現代人の脳は常に情報でいっぱいです。SNS、ニュース、メール、チャット。脳内がノイズだらけでは、大切なメッセージを受け取ることはできません。ラジオでも雑音が多ければ放送が聞こえないのと同じです。

だからこそ、一度立ち止まる。静かになる。余白を作る。すると、それまで見えなかったヒントが自然と見えてくることがあります。

AI時代だからこそ必要な「人間らしさ」

もう一つ印象的だったのは、AIについての話でした。AIは膨大な知識を持っています。しかし菅さんは、「人間にはAIにはない強みがある」と言います。それが直感です。

私は以前から、「脳より体を磨きなさい」という考え方を大切にしています。体を整えることで集中力や直感力が高まり、人生や仕事の質が上がると考えているからです。

菅さんも同じように、「自然体でいること」の重要性を語っていました。無理をしない。見栄を張らない。自分に誠実でいる。そして、体を大切にする。添加物ばかりではなく、作り手の愛情を感じられる食事を選ぶ。そんな日々の積み重ねが、自分自身の感度を高めていきます。

本当の夢は「頑張って探すもの」ではない

今回の朝活を通じて感じたのは、夢や目標は無理にひねり出すものではないということ。むしろ、自分を整えた結果として自然に見えてくるものなのかもしれません。

朝の1分瞑想でもいい。スマホを置いて自然を眺める時間でもいい。静かな時間をつくることで、自分の内側と外側の声に耳を傾ける。すると、今まで気づかなかった可能性が見えてきます。

AIがどれだけ進化しても、人間だけが持つ直感や感性の価値はなくならないでしょう。答えは、頭の中だけにあるのではない。そんな視点を持つことで、人生はもっと面白くなるのではないかと思います。