【くびれのプロが伝授】くびれがない人の共通点。朝1分の習慣で体は変わる

SNS総再生1億回超。ヨガライフスタイリスト・tsuki（ツキ）さんは、かつて“くびれゼロ体型”に悩んでいた一人です。そこから、ウエストとヒップの差30cmというメリハリボディを実現。ヨガ×呼吸法×筋トレを組み合わせた独自メソッドで、「ムリなく自然に引き締まる体」へと変わったといいます。

今回は、新刊『くびれヨガ』から、くびれができない“根本原因”と、毎朝1分で変化を感じやすい“くびれワーク”をご紹介。

※本稿は新刊『くびれヨガ』より一部抜粋・編集しています。

構成：依田則子 写真：榊智朗

くびれがない人の4つの共通点

くびれができない原因は、意外にもシンプル。

とくに多いのが、次の4つ。

姿勢がくずれている

猫背・巻き肩・骨盤の傾きがあると、肋骨と骨盤の距離が縮まり、ウエストに“くびれる余白”がなくなります。

表面の筋肉ばかり鍛えている

いわゆる腹筋運動だけを続けると、外側の筋肉（アウター）が硬くなり、結果的に“のっぺり四角いお腹”に。

お腹の奥（インナーマッスル）の筋肉が弱い

ここが抜けると内臓が下がり、ぽっこり下腹に。じつは「引き締める力」は、外側ではなく内側が担っています。

呼吸が浅い

浅い呼吸は、肋骨を広げっぱなしにし、お腹まわりをゆるませます。逆に、呼吸が深い人ほど自然にお腹が締まるのはこのためです。

この4つが重なると、どれだけ運動しても“くびれない体”のまま。

中でも多いのが、の「お腹の奥の筋肉が弱い」です。

あなたは大丈夫？ 腹筋チェック

まずは今のインナーマッスルの状態をチェックしてみましょう。

【腹筋チェック】

三角座りになり、ひざを抱えてコロンと後ろへ。

そこから反動を使わず、お腹の力だけで起き上がれるか？

⊡ スッと起き上がれる → インナーが使えている

⊡ 起き上がれない → お腹の奥がサボりがち

起き上がれなかった人は、筋力がないというより「使えていない」状態。

ここを目覚めさせるだけで、お腹は変わり始めます。

毎朝1分で変わる「うつぶせへそあげ呼吸」

腹筋が弱い人は、まずは毎日継続できるワークがおすすめ。

そこでおすすめは、「うつぶせへそあげ呼吸」です。

朝、目覚めたら、うつぶせで2セットおこなうだけ。

呼吸でインナーマッスルが目覚めます。

やり方は、画像を参考にぜひ試してみてください

（※画像は書籍『くびれヨガ』より）。

◎うつぶせへそあげ呼吸

【手順1】セットポジション

◆うつぶせになり、手の甲におでこを乗せる

【手順2】呼吸スタート

◆軽くお腹を持ち上げたまま、鼻から吸って→口から「フッ、フッ、フッ」と10回連続で吐く（2セット）

▼ポイント

・吐くたびに、おへそを内側に引き上げる

・肩・腰に力を入れず、お腹だけ使う

・最後はしっかり吐ききる

▼NG

・腰が浮く

・体全体で動いてしまう

この動きで刺激されるのが、コルセットのようにお腹を支えるインナーマッスル。

ここが働き始めると、

・姿勢が整う

・下腹が引き上がる

・呼吸が深くなる

と、連鎖的にくびれやすい体へ変わっていきます。

今回ご紹介したのはほんの一部。

新刊『くびれヨガ』では、くびれを育てる呼吸法や全身を整えるワークを、動画付きでわかりやすく解説しています。

“体型が変わってきたかも…”と感じた今こそ、シンプルな習慣で、理想のシルエットを目指してみませんか？

tsuki（ツキ）

ヨガライフスタイリスト／パーソナルトレーナー

SNS総フォロワー65万人。Instagramフォロワー22万人。オンラインヨガコミュニティを主宰。「くびれる肋骨締め呼吸」の動画は一本で2500万回以上再生され、くびれ・姿勢改善メソッドの発信で注目を集める。「くびれヨガ」の再生数は累計1億回を超える。

10代でヨガに出合うも、当時はひどい猫背・くびれのない体形に悩み、自己流の運動やダイエットでも効果が出ない時期を経験。骨格診断では「くびれができにくい骨格」と言われ、理想の体形を諦めかけたことも。

そこから一念発起し、ニューヨークでヨガ国際資格を取得。さらに最新の運動生理学・解剖学を学び直し、実際に悩みを抱える女性たちと向き合うなかで、女性らしい体のラインを無理なくつくる独自の「肋骨締め呼吸」と姿勢改善メソッドを考案。自身も実践を重ね、くびれも姿勢も大きく改善。その経験から「体形は変えられる」と実感する。

現在は、サステナブルアクティブウェアブランド「iM」を立ち上げ、企業・学校・メディア出演・イベント出演など多方面で活躍中。大手フィットネスクラブでは年間700本以上のレッスンを行い、指導歴13年（2026年現在）の講師として活動中。「くびれができない」「姿勢が悪い」「呼吸が浅い」と悩む女性の共感を集め、多くの支持を得ている。RYT500 全米ヨガアライアンス、kids yoga（teens yoga）YogaEd.プロフェッショナルインスティテュート2、NESTA−PFT 全米エクササイズ＆スポーツトレーナー協会認定パーソナルフィットネストレーナー、フィットネスニュートリションスペシャリストの資格を取得している。

https://www.instagram.com/tsukiyoga/