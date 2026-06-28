「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、ライターの柴田賢三氏に、『小学生でもできる言語化』をもとにご寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

サッカーファン以外も夢中にさせる「本田語録」

「スンッと」

サムライブルーの快進撃で盛り上がるサッカーW杯（ワールドカップ）の解説で、元日本代表の本田圭佑さんが使った言葉です。

日本時間6月21日にメキシコ・モンテレイスタジアムで行われたチュニジア戦で、上田綺世選手が芸術的なループシュートをヘディングで決めた際に飛び出しました。

冒頭の言葉で、本田さんが何を表現したかったかというと、上田選手へのクロスを上げた佐野海舟選手の「やわらかなボールタッチ」でした。

ラインぎりぎりまで走り込んだ佐野選手が、折り返しでゴール前の上田選手にラストパスを上げたとき、自分のスピードをいったん殺してふわりと浮かせた球、それを可能にした足先の動きを表現したのです。

「すぅばらしいっ！ 佐野さんのこのボール見てください！ スンッと。スンスンッて感じでしたね」

普通のサッカー解説者なら、まず使わない表現ですが、この日の本田さんは“名言”を連発。

試合開始早々に鎌田大地選手がヒールで先制点を奪ったときには、こんな表現をしていました。

「鎌田さん、うま〜！ 左足ぴょんやって！」

「うまい言葉」より、「自分の言葉」は尊い

『小学生でもできる言語化』という本では、著者で小説家の田丸雅智氏が、自分の飼っている猫「こさめ」について、こんな表現をしています。



鳴き声は、ニャアというより「ナァ」。遊んでほしいときやおやつがほしいときは「ナァ」と鳴いて、ぼくのことを呼んできます。 「気持ちよさそうになでられてるなぁ」と思っても、油断は禁物。何の前触れもなくいきなり「シャァッ！」とかんでくることがあるので、目は絶対に離せません。鳴き声は、ニャアというより「ナァ」。遊んでほしいときやおやつがほしいときは「ナァ」と鳴いて、ぼくのことを呼んできます。 ――『小学生でもできる言語化』より

猫の鳴き声は一般的には「ニャア」ですが、田丸氏は「ナァ」と表現。

怒った声も「シャー！」ではなく、「シャァッ！」と書いてくれているおかげで、こさめの性格まで伝わってくる気がしました。

本田さんの言葉も、普通の解説者が使ったら、視聴者から「わかりにくい」とか「抽象的すぎる」と怒られそうな表現ですが、自身もW杯で芸術的なフリーキックなどを披露した彼なら許される。

まさに本田さんにしかできない言語化でした。

優勝を目指す日本代表の戦いは、まだまだ続きます。

次はどんな表現が「本田語録」に追加されるのか、楽しみです。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』をもとに作成しました。）