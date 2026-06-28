Ｊ２ジュビロ磐田の２０２６―２７新体制発表が２７日、磐田市内で行われた。新シーズンから指揮を執る秋葉忠宏監督（５０）とともに新加入５選手（来日準備中のＤＦダニーロを除く）が出席した。

浜松市出身のＧＫ牲川歩見（にえかわ・あゆみ、３２）もＪ１浦和から完全移籍で加入した。磐田の下部組織から２０１２年にトップ昇格し１８年まで在籍していた。「自分が生まれ育ったこの地で、またスタートを切れることをうれしく思いますし、みなさんの期待に応えられるように頑張りたい」と決意を語った。当時は出場機会に恵まれなかったが、複数クラブで積んだ経験を還元する構えだ。

ＦＷ小原基樹（広島から期限付き移籍）「小さい時から知っている歴史のあるクラブ。Ｊ１昇格のために戦いたい」

ＦＷ太田龍之介（岡山から期限付き移籍）「初ゴールはジュビロ戦で決められたので、何か縁があるのかなと思いました。愛知県豊川市出身ということで、小さい頃からヤマハスタジアムに通って試合を見ていた。素晴らしいチームに加入できてうれしい」

ＦＷ佐藤大樹（秋田から完全移籍）「歴史のあるクラブで戦えるのは楽しみ。（背番号４７は）初めてゴールを決めた時につけていた番号です」