俳優の舘ひろし（７６）が２７日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演。嫉妬した俳優の名を明かした。

数多くの作品に出演してきた中でターニングポイントになった作品の一つが大ヒットドラマで映画化もされた「あぶない刑事（デカ）」という舘。「恭さまと…。なんか変な芝居をするヤツだなと思った。僕が今まで見たことがない芝居をするんですよ」とバディ役だった俳優・柴田恭兵について語り出した。

「それが…うんうん、と思っていたんですけど、ひと月、ふた月した時にふと気が付いたんです。俺は彼の芝居にやきもちを焼いていたんです」と告白し、共演者は一同「えええ？」とビックリ。「やっぱりねかっこよかったんですよ。自分で色々考えるんですよ、あの人」と柴田のアドリブのすごさを振り返った。

ＭＣを務めるお笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次は「そこから何か変わりましたか？」と質問。舘は「それからしばらくしてちょっと大人になって『あ、俺は柴田恭兵に嫉妬心があったんだということに気が付いてうまくいくようになりました」と明かした。

加藤は「そこを認めると、お互いに相乗効果になっていきますものね」とひとこと。舘は「そうですね。彼が僕を認めていたかはわかりませんけど、僕は本当にこの人はすごいなと思いました」と語った。