◇米女子ゴルフツアー 全米女子プロ第3日（2026年6月27日 米ミネソタ州 ヘーゼルティンナショナルGC＝6760ヤード、パー72）

第3ラウンドが行われ、24位から出た山下美夢有（24＝花王）が70で回り、11位から出て72で回った古江彩佳（26＝富士通）とともに通算4アンダーで日本勢最高の12位につけた。トップとは7打差。

2位から出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は76と落とし、24位から出て71で回った岩井明愛（23＝Honda）と3アンダーの19位に並んだ。

71の西郷真央（24＝島津製作所）は2アンダーの25位。72の桑木志帆（23＝大和ハウス工業）、71の勝みなみ（27＝明治安田）は1アンダーの32位。75の馬場咲希（21＝サントリー）は3オーバーの59位。78と崩れた渋野日向子（27＝サントリー）は6オーバーの66位で最終日を迎える。

ツアー3勝でメジャー初優勝を狙うユ・ヘラン（25＝韓国）が11アンダーで単独首位。16年大会覇者ブルック・ヘンダーソン（28＝カナダ）が10アンダーで1打差の2位につけた。