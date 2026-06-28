ビアードパパ×バニラヨーグルトが今年も登場！夏限定の爽やかシュークリーム

夏になると恋しくなる、爽やかなスイーツ。今年もシュークリーム専門店「ビアードパパ」から、日本ルナのロングセラー商品「バニラヨーグルト」をイメージした期間限定商品「バニラヨーグルトクリームシュー」が登場します。2021年の初登場以来、多くのファンに愛され続けている人気コラボが今年も復活。ヨーグルトのさっぱり感とビアードパパならではのサクサク食感が楽しめる、この季節ならではの特別な味わいに注目です♪

バニラヨーグルトの魅力をシューで再現

「バニラヨーグルトクリームシュー」は、日本ルナの人気商品「バニラヨーグルト」をイメージしたコラボレーションスイーツです。

最大の魅力は、なめらかな口あたりのバニラヨーグルトクリーム。ヨーグルトらしい爽やかな風味とやさしい甘さが絶妙に調和し、暑い季節でも軽やかに楽しめる味わいに仕上がっています。

クリームにはバニラビーンズを使用しており、上品な香りも楽しめるのがポイント。クリーム内の黒い粒はバニラビーンズによるものです。

口いっぱいに広がる豊かな風味が、特別感のあるひとときを演出してくれます。

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サクサク生地との相性も抜群

ビアードパパ自慢のパイシュー生地は、サクサクとした軽やかな食感が特徴です。

爽やかなクリームとの組み合わせにより、まるでデザート感覚で楽しめる一品に。甘さが重すぎないため、ティータイムはもちろん、食後のデザートにもぴったりです。

さらに、購入後に冷蔵庫でしっかり冷やしてから食べるのもおすすめ。ひんやり感が増し、より爽快なおいしさを楽しむことができます。夏のご褒美スイーツとしてぜひ味わいたいですね♡

商品詳細と販売情報

バニラヨーグルトクリームシュー

価格：290円（税込）

販売期間：2026年7月1日（水）～2026年8月8日（土）

販売店舗：全国のビアードパパ

この夏だけの特別な味を楽しんで

毎年楽しみにしているファンも多い「バニラヨーグルトクリームシュー」。

ヨーグルトの爽やかさとバニラのやさしい甘み、そしてビアードパパならではのサクサク生地が織りなす絶妙なハーモニーを堪能できます。

期間限定販売のため、気になる方は早めのチェックがおすすめ。暑い夏を少し特別にしてくれる、ご褒美スイーツをぜひ味わってみてはいかがでしょうか♪