お笑いコンビ「滝音」のさすけ（36）が27日深夜に放送されたテレビ東京「すっかり にちようチャップリン」（深夜0・25）に出演。プライベートで飲みに行く人気俳優を明かした。

今回は「シン・上京物語」と題し、上京してさらなる飛躍を目指している芸人たちが集結。滝音が大トリとして登場した際、MCのハリセンボン・近藤春菜が「芸能人って結構お笑い好きが多いですよね。いろんな人と飲みに行けるなんて、東京バンザイ!滝音」と華やかに紹介した。

ネタ披露後、登場時の口上について近藤が「芸能人との飲み会に行ったりするんですか?」と尋ねると、さすけは「いろんな漫画家の先生とか、ミュージシャンの方とか」と、さまざまなジャンルの有名人と飲みに行っていることを明かした。

続けて「俳優さんとかも」とし「八嶋智人さんとか」と名前を挙げた。これに近藤は「若手の俳優かと思ったら八嶋さんとは…ガチの…」と驚いた。スピードワゴン・井戸田潤も驚きながら「八嶋さんと何を話すの?」と聞くと、さすけは「お笑いの話をやっぱりすごい聞いてくださるし、こっちも舞台の話とか」と内容を伝えた。

さすけが華やかな交友関係を持つ一方で、相方の秋定遼太郎は「でも僕は全然交友が広がってないんで大丈夫です。ずっと芸人としか…あ、芸人も友達いないんですけど」と哀愁漂う自虐をかぶせ、スタジオを大きな笑いに包み込んだ。