◇米女子ゴルフツアー 全米女子プロ第3日（2026年6月27日 米ミネソタ州 ヘーゼルティンナショナルGC＝6760ヤード、パー72）

2位から出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は4バーディー、8ボギーの76と落とし、通算3アンダーパーで19位に後退した。

5打差を追った畑岡は強風に苦しんだ。1番で8メートルのバーディーパットを決めて勢いよく飛び出したが、2番のボギーでリズムが悪くなった。

パー3の4番と8番でグリーンを外してボギー。10番からは3連続ボギーで失速した。4メートルのスライスラインを沈めた15番から3連続バーディーで挽回したものの、難易度の高い17番と18番でショットが乱れて連続ボギー。悔しい上がりになった。

ムービングデーに4つスコアを落とし「出だしで長いパットを決めてバーディーで、いいスタートを切れたけど、2番で100ヤードちょっとの距離からボギーを打ってしまって流れを変えてしまった」と唇をかんだ。

トップとは8打差がついたが、諦めるつもりはない。「（最終日も）強風ということなのでチャンスはあると思う。気持ちを切り替えて明日1日また頑張りたい」と悲願のメジャー初優勝に向けて自らを鼓舞した。