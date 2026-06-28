声優の津田健次郎さんが27日、映画『それいけ！アンパンマン パンタンと約束の星』（公開中）の公開記念舞台挨拶に登場。先輩声優・山寺宏一さん（65）と抜群の掛け合いを披露しました。

映画は、津田さんが声を担当する冒険家・ニャックルと交わした大切な約束を守るため、虹の星を目指して旅をしていたレッサーパンダの旅人・パンタンが、アンパンマンやクリームパンダたちと出会い、一緒に冒険へ出発する物語。

イベントには津田さんの他に、アンパンマン役の戸田恵子さん、ばいきんまん役の中尾隆聖さん、ジャムおじさん、めいけんチーズ、カバおなどの声を担当する山寺さんたちが登場しました。

■津田健次郎、待望のアンパンマン出演 「ちょっとしたコンプレックスになってた」

『アンパンマン』シリーズに初出演だという津田さんは「先輩方とご一緒できるのを本当に楽しみにしてました。割と声優長くもうやってるんですけど、アンパンマンに一度も出たことがなくて、それがちょっとしたコンプレックスになってたんですね。そのコンプレックスがもうちょっと1個取れたんで」と充実の表情を見せます。

収録を振り返り「もうアフレコ現場すばらしかったですよ。もう本当に聞いたことある声しか聞こえてこない。本当に楽しい現場でした。最高でした」と感激したことを明かしました。

■津田健次郎、山寺宏一からオファーされた役に「難しすぎる…」

イベントでは映画のテーマのひとつ“約束”にちなんで自身の“約束の場所”はどこか、という話題に。戸田さん、中尾さん、山寺さんが“アンパンマンの現場”と答えると、津田さんも「やっぱりもう先輩方3人が“アンパンマンの現場”っておっしゃってるんで、僕もそこに乗っかって」と回答。思わず山寺さんから「あなたはこの間初めて出たんだよ！」とツッコまれました。

津田さんは山寺さんに「これからまた出していただけたらなっていう。違うキャラとかも。先輩いっぱいやられてるから、ひとつぐらい」と、役をおねだりすると、山寺さんは「カバおやってみる？」とオファー。津田さんは「難しすぎる…ハードルが…」と苦笑いしました。

イベントには他にも、パンタン役の土屋太鳳さん（31）、雨や雷を操る雲の怪物・アマグモラ役のEXIT・りんたろー。さん（40）、ばいきんまんが発明したメカからユニークなメカへと大変身したキューティーバードロボ役のEXIT・兼近大樹さん（35）が登場しました。