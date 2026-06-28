「広島３−２阪神」（２７日、マツダスタジアム）

気合と根性打ぁ〜！広島・名原典彦外野手（２６）が自身初の猛打賞となる４打数４安打１打点の大暴れで逆転勝利の立役者となった。５月下旬まで育成選手だった男が見せた昨季のリーグ３冠右腕からの痛快劇。これでチームは土日の試合で破竹の７連勝となり、４月１７日以来、約２カ月ぶりに４位浮上を果たした。

圧巻の“ナバタイム”は３時間半を超えた。初回の先頭打者安打で幕開けし、３号ソロなどを挟んで、最後のヒーローインタビューでは「気合と根性で明日も打ちます！」と満面の笑みで堂々と宣言。グラウンドから引き揚げる瞬間まで鯉党を沸かせ続け、心をわしづかみにした。

ただの４安打ではない。昨季、最多勝、最高勝率、最多奪三振のタイトルを獲得した村上からの４安打に価値が増す。まずは初回先頭で初球打ちでの右前打。「気持ちだけは負けないように。初球から気合と根性でいってやろう」と心に決めていた。２度の雨天中止を挟んで４日ぶりに臨んだ一戦で勢いをもたらす一打を放った。

さらに先制された後の三回には内角に食い込むツーシームを捉えて左翼ポール際への一時同点ソロ。「どこに狙っていたとかはなくて…。体がうまく反応してくれた」。プロ入り後、２軍戦での本塁打はないが、５月２１日の支配下昇格後、これが３本目。その要因は「気持ちじゃないですかね」と自己分析する。１軍では格上投手との対戦が続く中、「来た球を打つだけ」というシンプルな思考が好結果に結びついている。

１−２の五回１死一塁ではエンドランでの右前打を放ち、同点機を演出。２−２の八回先頭では右前打で出塁後、坂倉の適時打で決勝の生還を果たした。２４日に誕生日を迎えたばかりで、２６歳になって初めての試合で２軍戦も含めてプロ初の猛打賞。サクセスストーリーを爆速で進む男は「２６歳になるまで、猛打賞をとったことがなかったので、打ててよかったです」とお立ち台で声を弾ませた。

そのヒーローインタビューでは、一緒に登壇した坂倉から「名原が『気合と根性』で流行語大賞を狙っているらしいので」と愛あるイジりを受けた。自身の代名詞である“気合と根性”のフレーズは“ナバタイム”とともにチームとファンに急速に浸透中。「今の時代に絶対にはやらないですよ」と頭をかいた名原だったが「流行語大賞、楽しみにしておいてください！」とちゃめっ気たっぷりに笑った。

これでチームは４位に浮上し、新井監督は「打撃フォーム的なところではなく、気合と根性で食らいついていく姿がファンの心を打つと思います」と名原の姿勢を絶賛。気合と根性、泥くささ満点の姿勢がデータ全盛の現代野球でひときわ輝きを放つ。