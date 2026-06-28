武井壮、就職活動の従姪“顔出し”ショット披露 自身のYouTubeの編集も担当「オレと血が繋がってるとは思えない野性味ゼロの女の子です笑笑」
陸上・十種競技の元日本王者としてバラエティーなど多方面で活躍中のタレント・武井壮（53）が27日、Xを更新。自身のYouTubeチャンネルの編集も担当してくれているといういとこの娘・リコさんの“顔出し”ショットを披露した。
【写真】「可愛らしくて素敵な女性」従姪とランチ満喫…“顔出し”ショットを披露した武井壮
武井は「オレのYouTubeの編集やってくれてる就職活動中の従姉妹の娘リコとランチなう オレと血が繋がってるとは思えない野性味ゼロの女の子です笑笑」とつづり、気品あふれる様子でランチを満喫するリコさんの写真をアップした。
コメント欄では「倒し方（口説き方）のご教授願いますｗ」「可愛らしくて素敵な女性ですね」「うちの娘と同じ名前です！なんか嬉しい」「武井壮さんの遺伝子にはきっと可憐でかわいいものがあるということでしょうね」「武井さんならレンゲ使わないだろうからそこで、違いが伝わる笑笑」「自慢の従姪なんでしょうね。叔父さんでれでれしてそう」「一緒にご飯食べてくれるのうらやましいです」などの声が寄せられている。
【写真】「可愛らしくて素敵な女性」従姪とランチ満喫…“顔出し”ショットを披露した武井壮
武井は「オレのYouTubeの編集やってくれてる就職活動中の従姉妹の娘リコとランチなう オレと血が繋がってるとは思えない野性味ゼロの女の子です笑笑」とつづり、気品あふれる様子でランチを満喫するリコさんの写真をアップした。