りんごちゃんに異変「自分が誰なのか…」本気モードの1品に現場どよめき「見たことない！」

本日6月28日（日）、料理自慢や食通芸能人が「キャンプ飯」をテーマに真剣な料理対決を行う番組『坂上忍のキャンプ飯バトル！』が放送される。

今回対決するのは、前回5連勝中のあばれる君に勝利した西山茉希と、簡単お手軽料理から本格中華までこなす料理上手のりんごちゃん。

対決の判定は、MC坂上忍と、レシピ本を多数出版しSNS総フォロワー数160万人超のおうち料理研究家・みきママが務める。

今回は、「初夏の房総食材食べ尽くしスペシャル」。

千葉県富津市を舞台に、旬な食材を使ったキャンプ飯で対決。モデルとして活躍しながら二児の母として実践的な豪快料理を得意とする西山と、実家が中華料理店で父直伝の本格中華を武器に挑むりんごちゃんが、真剣勝負を繰り広げる。

◆15分でつくる時短キャンプ飯対決！

前回勝者の西山は「1回勝っただけでは終わらせず、次回も出演する！」と気合い十分な様子を見せ、対戦者のりんごちゃんは「リアルというかガチというか、前回負けたあばれる君本当に出演されないんだな」と、番組の本気勝負に驚き。

今回、対決の舞台となるのは千葉県・富津市にある『Rivage Blue（リバージュブルー）』。

都心から車で90分、1日1組限定のリゾート施設。茶褐色鉱泉を使用した露天風呂にグランピングテントを完備。三浦半島や富士山を一望できるテラスで料理対決を行う。

さらに、恒例の宿泊料金当てクイズには景品も登場し、一同本気モードに。

最初は、「15分でつくる時短キャンプ飯ワンプレートランチ」で対決。

開始早々、西山の手際の良さと料理の彩りに、坂上は「1回経験しているだけあって茉希ちゃんが有利ぽい感じかな」と発言し、りんごちゃん大焦り。

「勝ちたいというより知ってもらいたい」という西山オリジナルの料理を披露し、「めちゃくちゃ美味しい」と一同大絶賛。「キャンプじゃなくてもおうちでもマネしたい」と対戦者のりんごちゃんも太鼓判を押す。

一方、りんごちゃんは自前の中華包丁に中華鍋を持参し、“大友康平”で中華鍋を振るう。父直伝の本格チャーハンに“ある食材”と青森の秘伝調味料を使用した、りんごちゃんオリジナルの絶品チャーハンが登場。

「なにこれうまそう〜」と坂上も思わず声を上げ、「酒に合う！」と大絶賛。さらにみきママも「最高！」「プロ並み！」と、斬新な組み合わせに驚きを隠せない。

「キャンプ行ったらとてつもなく食べてしまいそう」と坂上をうならせた絶品キャンプ飯とは？

「最初から困ってます」と序盤から判定に悩む坂上とみきママ。はたしてどちらに軍配が上がるのか？

さらに収録中は、坂上からモノマネを振られ、桑田佳祐、武田鉄矢、井上陽水などのハイレベルなモノマネで場を沸かせるりんごちゃん。

しかし、「ちょっと待って、すぐ出てこない！」と困惑する場面も。料理に集中するあまり、普段は見られないりんごちゃんの姿にも注目だ。

◆最終対決は豪快バーベキュー料理バトル！

最後の対決は、「夏に食べたい！房総半島の旬の食材で豪快バーベキュー対決」。

広島県福山市で『おばんざい菜のはな』をプロデュースしているという西山は、鯛を丸々1匹使用した豪快料理を振る舞う。

さらに、肉の達人から教わった、肉の旨みが倍増する焼き方を披露。目からウロコの料理テクニックとアイデアは必見だ。「本当にお酒にあう」「天才ですね」とみきママも大絶賛する。

対するりんごちゃんは、「集中しすぎて、テレビなのかなんなのかわかりません。今日は実家の父が乗り移っている」と語るほど本気モード。

そんなりんごちゃんは、実家直伝の人気メニューを再現した秘伝のラーメンで勝負。しかし、ある食材を投入すると坂上が「やめてください！」「俺食べない」とまさかの試食拒否。

「見たことない！」「インパクトすごい！」と現場がどよめく1品が完成する。しかし最終対決では、「自分が誰なのか定まらなくなってきちゃいました」とりんごちゃんに異変が起き…。

忖度なし、次回の出演権を賭けた本気対決の結果はいかに？