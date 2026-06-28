短いソックスで“一時退場”命じられた中村敬斗、ブラジル戦は「事前に確認を取って」着用へ
北中米W杯を戦う日本代表MF中村敬斗(スタッド・ランス)が現地時間27日の練習後、報道陣の取材に応じ、グループリーグ第3戦スウェーデン戦で履き替えを命じられた短いソックスに言及した。29日の決勝トーナメント1回戦ブラジル戦に向け、日本サッカー協会(JFA)とともに着用可否の確認を進めているといい、「やりやすいスタイルでやれたら」と思いを語った。
中村は今大会3試合連続で左ウイングバックの先発を務め、1ゴール1アシストを記録したグループリーグ突破の立役者だが、25日のスウェーデン戦では思わぬアクシデントに見舞われた。愛用する短いソックスがイバン・バートン主審にとがめられ、前半途中から何度も注意を受けた結果、後半の先制後にはついにピッチから出るよう命じられ、試合中に“一時退場”して長いソックスに履き替えると言う事態に追い込まれた。
中村はこの日の練習後、慎重に言葉を選びながら短いソックスへのこだわりを明かした。
「僕のスタイルを分かっている人と知らない人がいると思うので、言っておきたいんですが、ただただスタイルとしてやっているわけじゃなく、僕としては足がつりやすい体質で何年も悩んできて、そこに辿り着いたと言うのがある。もちろんソックスを下げることで削られるリスクもあるけど、僕はリスクを負ってでもしっかり試合でパフォーマンスを発揮したいから下げている。それにみんなが想像するよりも大きいすね当てをちゃんと着けている」
「なので(試合前の)審判チェックの時も引っかかることはなかったし、ここ3年間以上はずっとこれでやり続けてきた。この試合でも審判チェックは事前にあったけど、特に何も言われることなく、試合中にいきなり替えろとのことだった。前半からかなり注意はされていて、それも今までなかったことなのでかなり困惑した。常に前の試合はずっとマークされていて、かなり試合に対しての集中は削がれてしまったと思います」
試合後、JFAの宮本恒靖会長はこの問題について「試合前に指摘されなかったものが試合中に指摘され、それを試合中に(履き替えるためにピッチから)外れろというのは我々にとって不利だなと思う」と所感を述べた上で「どういうアクションを起こせるかはあれだが再確認したい」と話した。中村によると、実際に確認作業は今も進んでいるようだ。
もっとも、こうした競技用具の指導は審判員の裁量によるところが大きいのも事実。中村自身も「その辺は審判のさじ加減というのもあると思う」と振り返りつつ、バートン主審の過去もチェックしたようで、「前回のは結構厳しめの審判だった。これまでJリーグの笛を吹いたことがあって、鈴木(優磨)選手の“ブルマスタイル”注意した方だったと思う」と話した。
中村は他の出場国の選手もチェック済み。「コロンビアのムニョス選手だったり、昨日で言えばスペインのジョレンテ選手も下げている。(ドイツ)ヌメチャ選手もそうだし、ニュージーランドの選手も何人か下げてやっていたので、チームに一人くらいはいるんですよね。なぜ僕だけなのかよく分からない」と困惑は隠せない。
ただ同じことを繰り返すつもりもない。試合までの間に事前確認を行ってからブラジル戦に臨む様子。「試合までに時間があるし、試合当日にはどういうスタイルで臨めるかがわかる。この前は途中で抜けて3分くらい迷惑をかけてしまったし、押し込まれる時間帯が長く続いてしまったので、それは次のブラジル戦では絶対にあっちゃいけない。しっかり僕もプロ意識を持って心がけているし、事前に確認を取ってというところでやっていきたい」と話した。
(取材・文 竹内達也)
中村は今大会3試合連続で左ウイングバックの先発を務め、1ゴール1アシストを記録したグループリーグ突破の立役者だが、25日のスウェーデン戦では思わぬアクシデントに見舞われた。愛用する短いソックスがイバン・バートン主審にとがめられ、前半途中から何度も注意を受けた結果、後半の先制後にはついにピッチから出るよう命じられ、試合中に“一時退場”して長いソックスに履き替えると言う事態に追い込まれた。
「僕のスタイルを分かっている人と知らない人がいると思うので、言っておきたいんですが、ただただスタイルとしてやっているわけじゃなく、僕としては足がつりやすい体質で何年も悩んできて、そこに辿り着いたと言うのがある。もちろんソックスを下げることで削られるリスクもあるけど、僕はリスクを負ってでもしっかり試合でパフォーマンスを発揮したいから下げている。それにみんなが想像するよりも大きいすね当てをちゃんと着けている」
「なので(試合前の)審判チェックの時も引っかかることはなかったし、ここ3年間以上はずっとこれでやり続けてきた。この試合でも審判チェックは事前にあったけど、特に何も言われることなく、試合中にいきなり替えろとのことだった。前半からかなり注意はされていて、それも今までなかったことなのでかなり困惑した。常に前の試合はずっとマークされていて、かなり試合に対しての集中は削がれてしまったと思います」
試合後、JFAの宮本恒靖会長はこの問題について「試合前に指摘されなかったものが試合中に指摘され、それを試合中に(履き替えるためにピッチから)外れろというのは我々にとって不利だなと思う」と所感を述べた上で「どういうアクションを起こせるかはあれだが再確認したい」と話した。中村によると、実際に確認作業は今も進んでいるようだ。
もっとも、こうした競技用具の指導は審判員の裁量によるところが大きいのも事実。中村自身も「その辺は審判のさじ加減というのもあると思う」と振り返りつつ、バートン主審の過去もチェックしたようで、「前回のは結構厳しめの審判だった。これまでJリーグの笛を吹いたことがあって、鈴木(優磨)選手の“ブルマスタイル”注意した方だったと思う」と話した。
中村は他の出場国の選手もチェック済み。「コロンビアのムニョス選手だったり、昨日で言えばスペインのジョレンテ選手も下げている。(ドイツ)ヌメチャ選手もそうだし、ニュージーランドの選手も何人か下げてやっていたので、チームに一人くらいはいるんですよね。なぜ僕だけなのかよく分からない」と困惑は隠せない。
ムニョス、ジョレンテ、ヌメチャ
ニュージーランドは複数選手が短いソックスを着用
ただ同じことを繰り返すつもりもない。試合までの間に事前確認を行ってからブラジル戦に臨む様子。「試合までに時間があるし、試合当日にはどういうスタイルで臨めるかがわかる。この前は途中で抜けて3分くらい迷惑をかけてしまったし、押し込まれる時間帯が長く続いてしまったので、それは次のブラジル戦では絶対にあっちゃいけない。しっかり僕もプロ意識を持って心がけているし、事前に確認を取ってというところでやっていきたい」と話した。
(取材・文 竹内達也)