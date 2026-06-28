パナマvsイングランド スタメン発表
[6.28 北中米W杯グループリーグ第3節](ニューヨーク)
※06:00開始
<出場メンバー>
[パナマ]
先発
GK 22 オルランド モスケーラ
DF 3 ホセ コルドバ
DF 4 フィデル エスコバル
DF 16 アンドレス・アンドラーデ
DF 23 ミゲル・ムリージョ
DF 26 ホルヘ グティエレス
MF 6 クリスティアン マルティネス
MF 7 プーマ
MF 11 エドガル バルセナス
MF 14 カルロス ハーヴェイ
FW 9 トマス ロドリゲス
控え
GK 1 ルイス メヒア
GK 12 セサール サムディオ
DF 2 セサール ブラックマン
DF 5 エドガルド ファリーニャ
DF 13 ジオヴァニー ラモス
DF 15 エリック ダヴィス
DF 25 ロデリック ミラー
MF 8 アダルベルト カラスキージャ
MF 20 アニバル ゴドイ
FW 10 イスマエル ディアス
FW 17 ホセ ファハルド
FW 18 セシリオ ウォーターマン
FW 19 ルイス ガブリエル
FW 21 セーサル ヤニス
FW 24 アサリアス ロンドーニョ
監督
クリスチャンセントーマス
[イングランド]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 2 エズリ・コンサ
DF 3 ニコ・オライリー
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 ジャレル・クアンサー
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 ジュード・ベリンガム
MF 11 マーカス・ラッシュフォード
MF 17 モーガン・ロジャーズ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 13 ディーン・ヘンダーソン
GK 23 ジェームズ・トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 12 トレボ・チャロバー
DF 15 ダン・バーン
DF 25 ジェド・スペンス
MF 4 デクラン・ライス
MF 14 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 16 コビー・メイヌー
MF 21 エベレチ・エゼ
FW 18 アンソニー・ゴードン
FW 19 オリー・ワトキンス
FW 20 ノニ・マドゥエケ
FW 22 イバン・トニー
監督
トーマス・トゥヘル
※06:00開始
<出場メンバー>
[パナマ]
先発
GK 22 オルランド モスケーラ
DF 3 ホセ コルドバ
DF 4 フィデル エスコバル
DF 16 アンドレス・アンドラーデ
DF 23 ミゲル・ムリージョ
DF 26 ホルヘ グティエレス
MF 6 クリスティアン マルティネス
MF 7 プーマ
MF 11 エドガル バルセナス
MF 14 カルロス ハーヴェイ
控え
GK 1 ルイス メヒア
GK 12 セサール サムディオ
DF 2 セサール ブラックマン
DF 5 エドガルド ファリーニャ
DF 13 ジオヴァニー ラモス
DF 15 エリック ダヴィス
DF 25 ロデリック ミラー
MF 8 アダルベルト カラスキージャ
MF 20 アニバル ゴドイ
FW 10 イスマエル ディアス
FW 17 ホセ ファハルド
FW 18 セシリオ ウォーターマン
FW 19 ルイス ガブリエル
FW 21 セーサル ヤニス
FW 24 アサリアス ロンドーニョ
監督
クリスチャンセントーマス
[イングランド]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 2 エズリ・コンサ
DF 3 ニコ・オライリー
DF 6 マーク・グエヒ
DF 26 ジャレル・クアンサー
MF 7 ブカヨ・サカ
MF 8 エリオット・アンダーソン
MF 10 ジュード・ベリンガム
MF 11 マーカス・ラッシュフォード
MF 17 モーガン・ロジャーズ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 13 ディーン・ヘンダーソン
GK 23 ジェームズ・トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 12 トレボ・チャロバー
DF 15 ダン・バーン
DF 25 ジェド・スペンス
MF 4 デクラン・ライス
MF 14 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 16 コビー・メイヌー
MF 21 エベレチ・エゼ
FW 18 アンソニー・ゴードン
FW 19 オリー・ワトキンス
FW 20 ノニ・マドゥエケ
FW 22 イバン・トニー
監督
トーマス・トゥヘル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります