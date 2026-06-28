クロアチアvsガーナ スタメン発表
[6.28 北中米W杯グループリーグ第3節](フィラデルフィア)
※06:00開始
<出場メンバー>
[クロアチア]
先発
GK 1 ドミニク・リバコビッチ
DF 2 ヨシプ・スタニシッチ
DF 3 マリン・ポングラチッチ
DF 6 ヨシプ・シュタロ
DF 14 イバン・ペリシッチ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 13 ニコラ・ブラシッチ
MF 16 マルティン・バトゥリナ
MF 17 ペタル・スチッチ
FW 11 アンテ・ブディミル
控え
GK 12 イボル・パンドゥル
GK 23 ドミニク コタルスキ
DF 4 ヨシュコ・グバルディオール
DF 5 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 22 ルカ・ブシュコビッチ
DF 25 マルティン・エルリッチ
MF 7 ニコラ・モロ
MF 15 マリオ・パシャリッチ
MF 18 クリスティヤン・ヤキッチ
MF 19 トニ フルク
MF 21 ルカ・スチッチ
FW 9 アンドレイ・クラマリッチ
FW 20 イゴール・マタノビッチ
FW 24 マルコ・パシャリッチ
FW 26 ペタル・ムサ
監督
ズラトコ ダリッチ
[ガーナ]
先発
GK 16 ベンジャミン アサレ
DF 4 ジョナス アジェティ
DF 14 ギデオン・メンサ
DF 23 デリク ルカセン
DF 26 マービン・セナヤ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 クワシ・シボ
MF 15 エリシャ・オウス
FW 9 ジョルダン・アイェウ
FW 11 アントワーヌ・セメニョ
FW 22 カマルディーン・スレマナ
控え
GK 1 ローレンス アティ ジギ
GK 12 ジョセフ アナン
DF 2 アリドゥ セイドゥ
DF 6 アブドゥル・ムミン
DF 17 アブドゥル ババ
DF 18 ジェローム オポク
DF 21 コジョ・ペプラ・オポン
MF 3 ケイレブ イレンキ
FW 7 アブドゥル・ファタウ・イサハク
FW 10 ブランドン トーマス=アサンテ
FW 13 クリストファー ボンス バー
FW 19 イニャキ・ウィリアムス
FW 20 オーガスティン ボアキエ
FW 24 アーネスト・ヌアマ
FW 25 プリンス クワベナ アドゥ
監督
カルロス ケイロス
※06:00開始
<出場メンバー>
[クロアチア]
先発
GK 1 ドミニク・リバコビッチ
DF 2 ヨシプ・スタニシッチ
DF 3 マリン・ポングラチッチ
DF 6 ヨシプ・シュタロ
DF 14 イバン・ペリシッチ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 13 ニコラ・ブラシッチ
MF 16 マルティン・バトゥリナ
MF 17 ペタル・スチッチ
控え
GK 12 イボル・パンドゥル
GK 23 ドミニク コタルスキ
DF 4 ヨシュコ・グバルディオール
DF 5 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 22 ルカ・ブシュコビッチ
DF 25 マルティン・エルリッチ
MF 7 ニコラ・モロ
MF 15 マリオ・パシャリッチ
MF 18 クリスティヤン・ヤキッチ
MF 19 トニ フルク
MF 21 ルカ・スチッチ
FW 9 アンドレイ・クラマリッチ
FW 20 イゴール・マタノビッチ
FW 24 マルコ・パシャリッチ
FW 26 ペタル・ムサ
監督
ズラトコ ダリッチ
[ガーナ]
先発
GK 16 ベンジャミン アサレ
DF 4 ジョナス アジェティ
DF 14 ギデオン・メンサ
DF 23 デリク ルカセン
DF 26 マービン・セナヤ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 クワシ・シボ
MF 15 エリシャ・オウス
FW 9 ジョルダン・アイェウ
FW 11 アントワーヌ・セメニョ
FW 22 カマルディーン・スレマナ
控え
GK 1 ローレンス アティ ジギ
GK 12 ジョセフ アナン
DF 2 アリドゥ セイドゥ
DF 6 アブドゥル・ムミン
DF 17 アブドゥル ババ
DF 18 ジェローム オポク
DF 21 コジョ・ペプラ・オポン
MF 3 ケイレブ イレンキ
FW 7 アブドゥル・ファタウ・イサハク
FW 10 ブランドン トーマス=アサンテ
FW 13 クリストファー ボンス バー
FW 19 イニャキ・ウィリアムス
FW 20 オーガスティン ボアキエ
FW 24 アーネスト・ヌアマ
FW 25 プリンス クワベナ アドゥ
監督
カルロス ケイロス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります