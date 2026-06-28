[6.28 北中米W杯グループリーグ第3節](フィラデルフィア)

※06:00開始

<出場メンバー>

[クロアチア]

先発

GK 1 ドミニク・リバコビッチ

DF 2 ヨシプ・スタニシッチ

DF 3 マリン・ポングラチッチ

DF 6 ヨシプ・シュタロ

DF 14 イバン・ペリシッチ

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 13 ニコラ・ブラシッチ

MF 16 マルティン・バトゥリナ

MF 17 ペタル・スチッチ

FW 11 アンテ・ブディミル

控え

GK 12 イボル・パンドゥル

GK 23 ドミニク コタルスキ

DF 4 ヨシュコ・グバルディオール

DF 5 ドゥイェ・チャレタ・ツァル

DF 22 ルカ・ブシュコビッチ

DF 25 マルティン・エルリッチ

MF 7 ニコラ・モロ

MF 15 マリオ・パシャリッチ

MF 18 クリスティヤン・ヤキッチ

MF 19 トニ フルク

MF 21 ルカ・スチッチ

FW 9 アンドレイ・クラマリッチ

FW 20 イゴール・マタノビッチ

FW 24 マルコ・パシャリッチ

FW 26 ペタル・ムサ

監督

ズラトコ ダリッチ

[ガーナ]

先発

GK 16 ベンジャミン アサレ

DF 4 ジョナス アジェティ

DF 14 ギデオン・メンサ

DF 23 デリク ルカセン

DF 26 マービン・セナヤ

MF 5 トーマス・パーティ

MF 8 クワシ・シボ

MF 15 エリシャ・オウス

FW 9 ジョルダン・アイェウ

FW 11 アントワーヌ・セメニョ

FW 22 カマルディーン・スレマナ

控え

GK 1 ローレンス アティ ジギ

GK 12 ジョセフ アナン

DF 2 アリドゥ セイドゥ

DF 6 アブドゥル・ムミン

DF 17 アブドゥル ババ

DF 18 ジェローム オポク

DF 21 コジョ・ペプラ・オポン

MF 3 ケイレブ イレンキ

FW 7 アブドゥル・ファタウ・イサハク

FW 10 ブランドン トーマス=アサンテ

FW 13 クリストファー ボンス バー

FW 19 イニャキ・ウィリアムス

FW 20 オーガスティン ボアキエ

FW 24 アーネスト・ヌアマ

FW 25 プリンス クワベナ アドゥ

監督

カルロス ケイロス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります