夏の夜空に無数の光が浮かび上がる幻想的なイベント「七夕スカイランタン祭り2026」が、埼玉と京都の2会場で開催されます。昨年はチケット4万4,000枚が完売した日本最大級のサマーイベント。今年は埼玉会場が7月17日〜7月23日、京都会場が8月7日〜8月16日に開催。価格が変動するダイナミックプライシングを導入しており、既に開催日による価格差が生じています。

都心や関西圏からの電車アクセスが良く、混雑ゼロの完全チケット制で仕事帰りでも非日常に浸れる注目の夜おでかけ。その見どころとチケット売り切れ前に狙うべき最新日程をお届けします。

1日最大3,500基が舞う！「七夕スカイランタン祭り2026」

埼玉と京都で開催する「七夕スカイランタン祭り2026」

夜空を埋め尽くすほどの温かな光。SNSやメディアで大きな話題を集める「七夕スカイランタン祭り2026」が、今夏も埼玉と京都にやってきます。主催は、世界で初めて火を使わないLEDスカイランタンを開発し、数々のランタンイベントを成功させてきたスターリーナイトカンパニー。

1日に浮かび上がるランタンの数はなんと最大3,500基。来場者がそれぞれの願いを込めた短冊をランタンに結びつけ、夜空へ一斉にリリースする瞬間は、まさに息をのむほどの美しさです。

開催日程と会場は以下の通りです。

【埼玉会場】

・場所：埼玉スタジアム2002公園横 大門上池調節池広場（埼玉高速鉄道線「浦和美園駅」から徒歩約15分 ）

・日程：2026年7月17日(金)〜7月23日(木)

・時間：17:00〜21:00（ランタンリリースは20:30頃）

【京都会場】

・場所：京都府立木津川運動公園（城陽五里五里の丘）（JR奈良線「長池駅」から徒歩約10分）

・日程：2026年8月7日(金)〜8月16日(日)

・時間：17:00〜21:00（ランタンリリースは20:30頃）

いずれの会場も17:00オープンで、途中入場も可能です。平日の仕事終わりや旅行のスケジュールに合わせて柔軟に参加できるタイムスケジュールとなっています。

火を使わないランタン！？充実の夏祭りグルメと縁日ブース

「七夕スカイランタン祭り2026」イメージ

スカイランタンと聞くと「火災やゴミ問題は大丈夫？」と心配になる方もいるかもしれません。しかし、本イベントのランタンは独自のLED方式を採用しているため燃える危険性がゼロ。さらに、すべてのランタンに糸付きのおもりを装着しており、空へ飛んでいってしまう心配がなく、イベント終了後は安全に回収・持ち帰りができる環境に配慮した設計となっています。

縁日エリアやスカイランタンと一緒に浮かべる短冊、浴衣にピッタリのお面、水占いなど充実の内容

また、ランタンのリリース時間（20:30頃）までの待ち時間も退屈させません。会場内には「これぞ夏祭り」という充実したコンテンツが揃っています。

・縁日エリア：射的、スーパーボールすくい、珠割り、弓矢、野菜投げなどに挑戦

・グルメ：定番のからあげやラムネソーダをはじめとする多彩なキッチンカーが出店

・フォトスポット：圧倒的な存在感を放つ「提灯ウォール」や光のモニュメントで記念撮影

・お楽しみ：水占いや、浴衣姿のアクセントになるお面ストアでお気に入りのお面を

「提灯ウォール」のフォトスポット

さらに、ステージでは生歌ライブなどのパフォーマンスが行われ、クライマックスのランタン一斉リリースを感動的に盛り上げます。

埼玉・京都2会場！「ナイトツーリズム」と変動料金制に注目

注目なのは、両会場の鉄道アクセスと混雑対策を徹底したイベント運営です。まず、埼玉会場の最寄り駅である埼玉高速鉄道（埼玉スタジアム線）の浦和美園駅は、東京メトロ南北線・東急目黒線・東急新横浜線と直通運転を行っており、東京都心や神奈川方面（新横浜〜浦和美園など）からのアクセスが抜群です。一方、京都会場である城陽五里五里の丘は、JR奈良線の長池駅から徒歩約10分。京都駅からJR奈良線（快速や普通）でスムーズにアクセスできます。

夏のイベントといえば「大混雑」や「長時間の場所取り」がつきものですが、本イベントは入場者数を制限した完全チケット制。行列や場所取りのストレスがなく、子ども連れでも安心して夜のおでかけを楽しめます。夕方の涼しくなった時間帯に電車でふらっと訪れ、夜空の絶景を楽しんでスマートに帰るという、昨今注目の「ナイトツーリズム（夜間観光）」の理想的なスタイルと言えます。

さらに、チケット料金には販売数に応じて価格が上昇するダイナミックプライシング（変動料金制）が導入されています。一般大人チケットは5,200円〜（販売状況によって段階的に変動）、子どもチケットは2,000円〜となっており、早く予約するほどお得になる仕組みです。天候不良時の全額返金や同一会場での日付変更権がついた「安心チケット」も選択できるため、予定が決まったら早めの確保が鉄則です。

【最新】チケット最新販売状況と「狙い目」の日程

本イベントはダイナミックプライシングのため「今この瞬間がもっとも安い」状態です。6月27日時点の一般チケットの料金をまとめました。

【埼玉会場】（7/17〜7/23）

7月17日(金)：7,400円

7月18日(土)〜19日(日)：7,800円

7月20日(月)：7,100円

7月21日(火)〜23日(木)：6,950円（最安！）

【京都会場】（8/7〜8/16）

8月7日(金)：6,600円

8月8日(土)：7,100円

8月9日(日)：6,800円

8月10日(祝)・12日(水)：6,900円

8月11日(火)・14日(金)・15日(土)：6,400円

8月16日(日)：5,900円（最安！）

なお、首都圏にお住まいで「埼玉は少し遠い」という人へ。横浜駅徒歩約3分の「横浜ベイクォーター」では9月23日(水・祝)まで、約1,000個のランタンが会場を彩る「横浜ランタンナイト」を開催中です。

【参考】入場無料・横浜ランタンナイトが本格始動！ ベトナム往復航空券が当たる抽選会や週末限定「おとなの夜ふかしNight」を紹介（※2026年6月掲載） https://tetsudo-ch.com/13030427.html

夏の夜風に吹かれながら、大切な人と過ごす光り輝くひととき。今年の七夕シーズンは、お近くの駅から電車に乗って、特別なランタン祭りに足を運んでみてはいかがでしょうか。

（画像：スターリーナイトカンパニー）

鉄道チャンネル編集部

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