「アトモス ピンク（atmos pink）」が、原宿・明治通り沿いに位置する「アトモスピンク フラッグシップ 原宿（atmos pink flagship Harajuku）」を7月4日に移転リニューアルオープンする。

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アトモスピンクは、16〜29歳のZ世代の女性をターゲットにしたスニーカーセレクトショップ。スニーカーやオリジナルアパレルを軸に、音楽やアート、ダンス、スポーツなどのカルチャー要素を取り入れた独自のストリートスタイルを提案している。

新店舗は、旧店舗が入居していたビルの隣のビル1階にオープン。「ピンク ハブ（PINK HUB）」をコンセプトに、スニーカーカルチャーとファッションが交差する新たな発信拠点に位置づける。内装は「女性のための“コミュニティラウンジ”」を着想源に曲線で構成し、柔らかさを感じさせる什器や素材選びを意識したという。また、初の試みとして、足元全体のスタイリングを楽しめるよう、ソックス専用の売り場「ソックスバー（Socks Bar）」を設置する。

リニューアルオープンを記念して、税抜1万5000円以上の購入者を対象に、ノベルティとしてオリジナルデザインの扇子あるいは携帯アクセサリーを先着順で配付する。

■アトモスピンク フラッグシップ 原宿

所在地：東京都渋谷区神宮前6-5-6 サンポウ綜合ビル101

営業時間：11:00〜20:00

問い合わせ：050-2030-4719（アトモス カスタマー）