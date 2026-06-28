きょう6月28日（日）ひる2時〜3時 日本テレビ（関東ローカル）で放送の「timeleszファミリア」は、世界中で愛されるディズニー/ピクサー作品の魅力に迫る「ディズニー/ピクサーとファミリアSP」！

timeleszが、あらゆるジャンルの「すごいお方」と出会い、ファミリア（＝仲間）になるべく新たな扉を開いていく本番組。今回は、ウッディ、バズ・ライトイヤーをはじめ、スタジオに人気キャラクターたちが大集合。進行には鬼越トマホーク、ゲストには大の『トイ・ストーリー』ファンだという前田敦子を迎え、誰もが知る名作の裏側に隠された驚きの制作秘話をクイズ形式で学んでいく。

今回の企画は「ファミリア式 爆速ラーニング ディズニー/ピクサーSP」。『トイ・ストーリー』では、ウッディとバズがライバル同士に見えるよう、色使いに施された心理的な工夫を紹介。佐藤勝利や前田が序盤から好調なスタートを切る一方、猪俣周杜は謎の回答!?

『トイ・ストーリー』の世界にちなみ、メンバーがおもちゃになりきる「トイ・ストップチャレンジ」も開催。人間に見られたらフリーズしなければならないルールの中ゴールを目指す。ここで、おもちゃの持ち主となった良ちゃん（鬼越トマホーク）がおもちゃになりきったメンバーたちに無茶ブリを連発！原嘉孝＆篠塚大輝の漫才披露…!?

続いては、『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』『カーズ』の感動を支える、ピクサーならではのこだわりを深掘り。サリーの体毛1本にまで施された驚きの技術や、その技術を応用して描かれたニモの住処、リアルな水の動きを追求するため制作スタッフが実際に行ったことまで、知られざる制作秘話が次々と明らかに。

番組後半には、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社で、アジア太平洋地域の音楽・ライブの統括、そしてディズニー作品の日本語版吹き替えの責任者も務める目黒敦さんが登場。『アナと雪の女王』の劇中歌など世界中の人々を魅了し続けるディズニー音楽の秘密を学ぶ。

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映画がまだ無声だった時代（1920年代）に誕生したディズニー作品の音作りや、長年ディズニーの音楽に関わってきた人物にまつわるエピソード、7月末に実写映画の劇場公開を控える『モアナと伝説の海』の音楽に込められたこだわりも。

そして、ピクサーが物語を作る際に用いるという「8つのステップ」を大公開！これを使ってtimeleszと前田が即興ストーリー作りに挑戦する「8ステップ作文チャレンジ」も開催。順番に物語を紡いでいくが予想外の設定や展開が次々と飛び出し、まさかの結末にスタジオ大爆笑。果たして、心に残る物語を完成させることはできるのか!?

世界中で愛されるディズニー/ピクサー作品には、キャラクター、音楽、映像、そして物語作りに至るまで、感動を生み出す工夫が盛りだくさん！

■制作

チーフプロデューサー：鈴木淳一

統括プロデューサー：國谷茉莉

プロデューサー：柏原萌人

演出：須原翔

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