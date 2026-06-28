ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【レベル３大雨警報】沖縄県・竹富町に発表 06:27時点 【レベル３大雨警報】沖縄県・竹富町に発表 06:27時点 【レベル３大雨警報】沖縄県・竹富町に発表 06:27時点 2026年6月28日 6時27分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 気象台は、28日午前6時27分に、レベル３大雨警報を竹富町に発表しました。石垣島地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■竹富町●レベル３大雨警報【発表】 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 突然の大雨…車が水没したら？冠水路の走行“危険サイン”は約15cm 知っておきたい対処法 と保険【Nスタ解説】 ハザードマップは見るだけではなく足を運ぶ「水害は準備ができる災害」 1時間に50ミリの雨は“バケツをひっくり返したような雨”【大雨警戒】 急な大雨で道路が冠水したら？何センチまで運転できるのか セダンとＳＵＶ 比べてみたら意外な結果が！ 関連情報（BiZ PAGE＋） 配線, 長野, 井の頭線, 沖縄, 大学, 住宅, マンション, 射出成形機, 在宅医療, 京王線