気象台は、28日午前6時27分に、レベル３大雨警報を竹富町に発表しました。

石垣島地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【大雨警報（発表中）】

■竹富町

●レベル３大雨警報【発表】

