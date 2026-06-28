現役アイドル、免許証にネット騒然 「本名だったんだ!?」「年齢詐称してないし無加工でこのビジュ」
アイドルグループ「KissBee」の中山星香が27日までにXを更新。免許証を写真で公開すると、ファンから驚きの声が集まった。
【写真】免許証にネット騒然「無加工でこのビジュすごい」 スタイル抜群な水着姿も（5枚）
普段から「#奇跡の30歳アイドル」のキャッチフレーズと共にステージ写真やオフショットを公開している中山。
そんな彼女が「運転免許 更新しました」と公開したのは自身の運転免許証。住所や番号などは隠しているものの、証明写真や氏名、生年月日を公開している。ファンからは「本名だったんだ!?」「年齢詐称してないし無加工でこのビジュ」など驚きの反響が寄せられた。
■中山星香（なかやま せいか）
1995年7月5日生まれ。神奈川県出身。アイドルグループ「KissBee」の最年長メンバーで、2023年からはリーダーを務めている。
引用：「中山星香」X（@seika0705）、Instagram（@seika0705n）
【写真】免許証にネット騒然「無加工でこのビジュすごい」 スタイル抜群な水着姿も（5枚）
普段から「#奇跡の30歳アイドル」のキャッチフレーズと共にステージ写真やオフショットを公開している中山。
そんな彼女が「運転免許 更新しました」と公開したのは自身の運転免許証。住所や番号などは隠しているものの、証明写真や氏名、生年月日を公開している。ファンからは「本名だったんだ!?」「年齢詐称してないし無加工でこのビジュ」など驚きの反響が寄せられた。
■中山星香（なかやま せいか）
1995年7月5日生まれ。神奈川県出身。アイドルグループ「KissBee」の最年長メンバーで、2023年からはリーダーを務めている。
引用：「中山星香」X（@seika0705）、Instagram（@seika0705n）