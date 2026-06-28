「善か悪かは、僕はどちらでもいいと思っています。依頼者がヤクザや半グレであろうと薬物中毒者であろうと属性は関係ない。犯罪組織の人間だから守るべきではないと言われても、世間から悪人と思われる人間であっても、適正な刑事手続きを受ける権利がある。刑事弁護士としては彼らを守るべきという立場です」

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迷いなく淡々と語る姿は、あの人気ドラマの主人公さながらだ。

ネットフリックスで配信中の人気ドラマ『九条の大罪』。真鍋昌平氏の漫画が原作で、裏社会に蠢く住人や前科者に“守護神”として頼られる弁護士の奔走ぶりや葛藤を描く。

柳楽優弥演じる主人公の弁護士・九条間人(くじょうたいざ)は、法と道徳の極限で際どい判断を下し、世間から悪人とみられる依頼者に最善の結果をもたらすことから「悪徳弁護士」とも呼ばれる。

九条のような弁護士がいるのは何も漫画やドラマの世界だけではない。実社会にも、一般的な弁護士が敬遠する厄介者たちに寄り添う「リアル九条」とも呼べる弁護士がいる。その一人が、今回インタビューした上野仁平弁護士（43）。刑事弁護に特化した「JIN国際刑事法律事務所」（東京都）の代表を務める。

「驚くほどリアルだった」「“闇落ち”してしまう弁護士は確かにいる」

『九条の大罪』の感想を聞くと、「驚くほどリアルだった」と語る。

「ちょうど、自宅で妻に刑事弁護の考え方を話した直後に、第1話を観たんですよ。そしたら、妻に『あなたがさっき話していたような考え方だったね』と言われて。いくつか違う点はあるものの、原作者は本当によく取材されているなと感心しました。ドラマにも登場しますが、依頼者から持ち掛けられた犯罪に加担するなど“闇落ち”してしまう弁護士は確かにいますしね」



上野弁護士（事務所HPより）

「『黙秘すれば不起訴になると思います』はよく言いますね」

〈〈20日でパイ〉〉

作中で九条や依頼者が頻繁に口にするフレーズ。“パイ”は釈放を意味する隠語だ。九条が依頼者に「完黙（完全黙秘）」を貫くよう指示を出し、〈20日でパイ〉を狙うシーンが多々登場する。

最大20日間の勾留期間に依頼者が黙秘を続けて検察が決定的な証拠を得られなければ、不起訴処分として釈放に持ち込める。

「ヤクザや反社といった逮捕慣れしている人たちは留置場の中でパイや完黙、叩き（強盗）とか、そういう隠語を使いたがるんですよ。だけど僕らが『完黙すればパイです』って言うことはほとんどない。正しい法律用語ではないですし、なんか弁護士が使うのは恥ずかしいというかダサいというか。『黙秘すれば不起訴になると思います』はよく言いますね」

作中では九条の「完黙」の指示に従った依頼者が次々に釈放、不起訴を勝ち取っていく。上野氏は「完黙」にとどまらず他の手法も駆使するという。

「最近は取り調べ自体を拒否することが刑事弁護業界で盛んになっています。逮捕されて留置場に収容されると、取り調べのために警察が呼びに来る。その時に『行きません』って言わせるんですよ。これは弁護士の指示が大半ですが、本人が自発的にやる場合もあります」

一体、どういうことか。

「黙秘を継続させることはなかなか難しい。実際、取り調べ室まで行くと、警察はあの手この手使って、強引な手法で喋らせようとしてくる。黙秘権を確実に行使するためには、もう取り調べ自体を拒否したほうがいい。無理やり取り調べに行かせたり、衣服の差し入れを禁止したりする場合には、警察署長や担当者宛に抗議文を出します」

違法捜査のチェックがしやすくなる「被疑者ノート」で依頼者のサポートも

作中では、弁護人が被疑者に持たせる「被疑者ノート」なるものが登場する。

被疑者が取り調べの内容や日々の出来事を書き留め、自白の強要など、警察による不当な取り調べを牽制する狙いがある。

「被疑者ノートは最初の接見の際に必ず渡しています。違法捜査のチェックがしやすくなりますし、留置施設の中での不満や不安を書き込むことができ、依頼者の心情も少しは楽になるはずですので」

一方ドラマでは、大物ヤクザである依頼者が、組織の構成員に連絡するため接見時に携帯電話を貸し出すよう九条に要求する場面があるが、実際はどうか。

「接見時の携帯の貸し出しは懲戒事案ですし、弁護士のほとんどがやっていないと思います」

リアル刑事弁護士の上野氏は、どんな事件を担当してきたのか。

たとえば海外にいる友人に頼まれ、麻薬が入っている郵便物を軽い気持ちで受け取ってしまい、麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕・起訴されたケース。

営利目的の麻薬密輸事件は重罪であり、同種の事案では実刑判決が下されることがほとんどだという。

「依頼者には、幼いお子さんがいて、実刑になったら家庭が崩壊してしまう状況だった。依頼者が密輸による利益を全く得ていない証拠を積みあげ、裁判官に減刑を求めました。結果、同種の事案では極めて稀な執行猶予付き判決を得ました」

トクリュウの弁護も

やはり気になるのは、ヤクザや反社会勢力との日常的な“黒い接点”だ。

「95％以上が一般の普通の社会生活を送っている方ですよ。犯罪集団の弁護もしたことはありますが、割合としては多くないです」

だが、その残り5％には、近年凶悪事件を相次いで起こしているトクリュウ（＝匿名・流動型犯罪グループ）が含まれるという。

「詳細は明かせませんが、日本を騒がせた広域強盗集団や日本最大級のスカウトグループのメンバーの弁護を担当したことがあります。有名な反社集団の幹部が私を訪ねてきたこともありますね」

九条弁護士には、反グレのリーダー・壬生憲剛(みぶけんご)（町田啓太）の仲介で、壬生の手下などが起こしたひき逃げや薬物売買の弁護依頼が次々と舞い込んでくる。

「壬生みたいな、裏社会の仲介人はいません。基本は単発の依頼を請け負っています」

《この続きでは、刑事弁護士を目指したきっかけ、絶対に引き受けない依頼内容、そしてなぜ「悪人」を弁護するのかなどを、上野氏が語っている。記事全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」で読むことできる》

（「週刊文春」編集部／週刊文春）