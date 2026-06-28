冷めたフライドポテトがごちそうに変身！ 米国ポテト協会「冷めても愛せる フライドポテト アレンジレシピキャンペーン」

記事ポイント 米国ポテト協会、冷めたフライドポテトレシピ募集冷めても愛せるフライドポテトレシピ7月10日締切優秀作品10名に全国モスで使えるモスカード5,000円分 米国ポテト協会、冷めたフライドポテトレシピ募集冷めても愛せるフライドポテトレシピ7月10日締切優秀作品10名に全国モスで使えるモスカード5,000円分

米国ポテト協会 日本代表事務所が「冷めても愛せる フライドポテト アレンジレシピキャンペーン」を開催しています。

冷めたフライドポテトをおいしく生まれ変わらせるアイデアレシピをInstagramで募集するキャンペーンです。

食品ロス削減にもつながる新しいフライドポテトの楽しみ方を提案しています。

米国ポテト協会「冷めても愛せる フライドポテト アレンジレシピキャンペーン」

キャンペーン名：冷めても愛せる フライドポテト アレンジレシピキャンペーン応募期間：2026年6月19日(金)〜7月10日(金)応募方法：米国ポテト協会公式Instagramアカウント(@potatopower10)をフォロー応募方法：フライドポテトをアレンジしたレシピの写真または動画と作り方を、#冷めても愛せるフライドポテト、#フライドポテトリメイクのハッシュタグを付けて投稿対象SNS：Instagram限定審査・発表：応募作品の中から米国ポテト協会が審査を行い、受賞作品をキャンペーンサイトおよび公式Instagramにて発表賞品：優秀作品に選ばれた10名様に、全国のモスバーガー店舗で利用できるモスカード5,000円分をプレゼント

テイクアウトやデリバリーの利用が定着する中で、持ち帰ったフライドポテトが冷めてしまった経験に着目したキャンペーンです。

冷めたフライドポテトをアイデアレシピでおいしく生まれ変わらせる投稿を募集しています。

食品ロス削減にもつながるフライドポテトの食べ方やアイデアを集めています。

食事メニューからデザートアレンジまで応募できます

フライドポテトの形状やフレーバーはもちろん、アレンジ方法も自由自在です。

フライドポテトオムレツなどの食事メニューから、スイーツ感覚のデザートアレンジまで、さまざまなアイデアレシピを募集しています。

プロ顔負けの一皿からお子さまと楽しめる簡単レシピまで、応募作品のジャンルは問いません。

Instagramで写真または動画と作り方を投稿します

公式Instagramアカウント：@potatopower10ハッシュタグ：#冷めても愛せるフライドポテトハッシュタグ：#フライドポテトリメイク対象外SNS：X、TikTok、YouTubeなど他のSNSからの応募は無効

応募には、米国ポテト協会公式Instagramアカウントのフォローが必要です。

フライドポテトをアレンジしたレシピの写真または動画と作り方を、指定の2つのハッシュタグを付けて投稿します。

本キャンペーンはInstagram限定のため、X、TikTok、YouTubeなど他のSNSからの応募は無効です。

受賞作品はキャンペーンサイトと公式Instagramで発表されます

応募作品の中から、米国ポテト協会が審査を行います。

受賞作品の発表は、キャンペーンサイトおよび公式Instagramにて行われる予定です。

優秀作品に選ばれた10名様への賞品は、全国のモスバーガー店舗で利用できるモスカード5,000円分です。

持ち帰り後のポテトも、卵と合わせた一皿や甘いアレンジなど、食卓に合わせて別の料理へ展開できます。

形状や味付けを生かして、子どもと作る簡単なものから凝ったメニューまで、余らせず使い切る工夫につながります。

米国ポテト協会「冷めても愛せる フライドポテト アレンジレシピキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「冷めても愛せる フライドポテト アレンジレシピキャンペーン」はいつまで応募できますか？

A. 応募期間は2026年6月19日(金)〜7月10日(金)です。

米国ポテト協会公式Instagramアカウントをフォローし、指定のハッシュタグを付けて投稿します。

Q. どのようなレシピを応募できますか？

A. フライドポテトの形状やフレーバー、アレンジ方法は自由です。

フライドポテトオムレツなどの食事メニューから、スイーツ感覚のデザートアレンジまで応募できます。

Q. 受賞作品はどこで発表されますか？

A. 応募作品の中から米国ポテト協会が審査を行い、受賞作品はキャンペーンサイトおよび公式Instagramにて発表されます。

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