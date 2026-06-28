乳業オリジナルキャラクター「らっくー」！ アカベコランド「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」

記事ポイント アカベコランドが酪王シールVol.2予約開始酪王カフェオレ紙パックやロゴプレート収録50thロゴやらっくー入りカフェオレシート アカベコランドが酪王シールVol.2予約開始酪王カフェオレ紙パックやロゴプレート収録50thロゴやらっくー入りカフェオレシート

アカベコランドが、酪王協同乳業とコラボレーションした「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」の予約受付を開始しました。

第2弾は、2026年に発売50周年を迎えた「酪王カフェオレ」を主役にした立体シールです。

予約受付は2026年6月22日(月)から、アカベコランド公式オンラインストアで始まっています。

アカベコランド「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」

商品名：酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2価格：1枚 660円(税込)素材・仕様：ぷっくり立体クリスタル素材／ホログラム枠／台紙付き・個包装予約受付開始：2026年6月22日(月)〜発送時期：2026年7月中旬〜(予約分より順次発送)販売チャネル：アカベコランド公式オンラインストア(akabekoland.buyshop.jp)

「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」は、会津の縁起物「赤べこ」を軸にしたオリジナル雑貨を展開するアカベコランドによるコラボレーション商品です。

福島県を代表する乳業メーカー・酪王協同乳業とコラボレーションした「クリスタルシール」の第2弾として登場しています。

透明感のあるクリスタル素材にホログラムの輝きを重ねた、手帳やスマホ、お手紙のデコレーションに使えるシートです。

「酪王カフェオレ」50周年を記念したシール

第2弾の主役は、1976年の発売以来、福島県民に愛され続けている「酪王カフェオレ」です。

2026年に発売50周年を迎えた「酪王カフェオレ」の紙パックが、ぷっくり立体的なクリスタル素材のシールになっています。

シートには、発売50周年を記念した「50th アニバーサリーロゴ」シールも入っています。

「ハイ・カフェオレ」や喫茶気分のモチーフも収録

収録デザイン：酪王カフェオレ収録デザイン：ハイ・カフェオレ収録デザイン：紙パック収録デザイン：ロゴプレート収録デザイン：コーヒーカップ・サイフォン収録デザイン：コーヒー豆収録デザイン：50thアニバーサリーロゴ収録デザイン：酪王協同乳業オリジナルキャラクター ほか

「酪王カフェオレ」と、コク深い「ハイ・カフェオレ」のパッケージが、大小さまざまなサイズでぎっしり詰め込まれています。

紙パック型のほか、「酪王カフェオレ」「ハイ・カフェオレ」のロゴプレート、ぽってり可愛いコーヒーカップとサイフォン、コーヒー豆まで並びます。

カフェオレ尽くしのシートで、「カフェオレといえば酪王」という福島の食文化を手のひらサイズで楽しめます。

「らっくー」が顔を出す限定カット

1976→2026の歩みを刻んだスペシャルデザインに加え、酪王協同乳業オリジナルキャラクター「らっくー」がひょっこり顔を出した限定カットも収録されています。

クリスタル素材は光に当たるとキラキラと輝き、ホログラム枠と重なって紙パックやロゴプレートの見た目を引き立てます。

台紙付き・個包装の仕様で、カフェオレやコーヒーのモチーフをまとめて楽しめる一枚です。

手帳やスマホまわりに添える一枚として、紙パックやロゴ、喫茶モチーフを好みの大きさで選べる構成です。

50周年ロゴや「らっくー」の限定カットまで含まれ、酪王カフェオレの歩みと福島らしい親しみを小さなデコレーションに取り入れられます。

アカベコランド「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」はいつから予約できますか？

A. 予約受付は2026年6月22日(月)から、アカベコランド公式オンラインストアで始まっています。

Q. 「酪王協同乳業クリスタルシール Volume.2」の価格はいくらですか？

A. 価格は1枚 660円(税込)です。

ぷっくり立体クリスタル素材、ホログラム枠、台紙付き・個包装の仕様です。

Q. シートにはどんなデザインが収録されていますか？

A. 「酪王カフェオレ」「ハイ・カフェオレ」、紙パック、ロゴプレート、コーヒーカップ・サイフォン、コーヒー豆、50thアニバーサリーロゴ、酪王協同乳業オリジナルキャラクターなどが収録されています。

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