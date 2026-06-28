皇室典範の改正が進んでいる。政府は6月22日、改正案の要綱案を衆参両院の正副議長に示し、大筋で了承された。今国会中での改正の成立を目指すという。

【画像】国民からの人気も高い愛子さま

これまで皇族数の減少をめぐる議論では、何が語られてきたのか。「文藝春秋」7月号に掲載された「深層レポート 天皇が漏らされた“ご懸念”」から一部を紹介する。

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上皇の「生前退位」に際しての懸念

05年の「女性・女系容認」の議論は、秋篠宮妃の紀子さまのご懐妊によって沙汰やみとなった。だが、悠仁さまがお生まれになったからといって、次世代を担う皇族の数が少ないことに変わりはなかった。その後、民主党政権だった11年には、首相だった野田佳彦に対し、宮内庁長官の羽毛田信吾が女性宮家創設の検討を求めた。これも上皇の了解の下での動きなのは明白だったが、保守派の猛反対に遭った。「いずれ女系天皇へ道を開くことになる」というのが理由だ。野田は難問をまとめられぬまま、12年末に退陣した。

それ以降、皇位継承の問題が正式に政府の議論のテーブルに上るまでには、16年の「退位のご意向」を待たねばならなかった。



天皇のご意向は… Ⓒ時事通信社

前出の宮内庁関係者によれば、上皇は生前退位にあたり「保守派、とくに日本会議の動向を気にしておられた」という。実際、特例法制定にあたって行われた有識者ヒアリングで、保守派の言論人たちは、口々に退位に反対を唱えた。「天皇は、存在そのものがありがたい。高齢で公務ができずともよい」という理由だ。

ただ、読売新聞の世論調査では、生前退位を容認する人が全体の81％に上った。多くの国民が、上皇のお気持ちに賛意を示したのだ。国民の理解や支持を得て、皇室制度を“生身の人間”のための安定的な仕組みに変える、平成皇室の集大成ともいえる成功例となった。同時に、女性宮家創設に立ち塞がった保守派に対し、土をつける形にもなった。

ここから、保守派の巻き返しが始まる。

最初から養子案採用を模索

生前退位の特例法の附帯決議に、安定的な皇位継承についての検討が明記されたことから、菅義偉政権は21年3月、皇族数確保の方策を検討するための有識者会議を設置した。そして同年12月、保守派の悲願が成就する。有識者会議の報告書に、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持する案と並び、旧皇族の養子案についても、具体的な制度の検討を進めるべきと結論づけられたのだ。後に与野党協議で議論される2案である。

有識者会議のヒアリングにも応じた、日本大学の百地章名誉教授が胸を張る。

「私は、女性・女系天皇の誕生を阻止し、男系継承の伝統を守るべく、（自身が政策委員長を務める）日本会議の仲間たちと長年議論を重ね、典範改正法案の素案まで作っていました。有識者会議の結論に旧皇族の養子案が盛り込まれたのは、私たちの案を参考にしていただけたのではと思っています」

05年に一蹴されたはずの旧皇族の養子案。だが21年の有識者会議では、政府は最初から採用を模索していたようだ。ある男系維持派の人物は、有識者会議が設立される1年ほど前の出来事についてこう明かす。

「皇室典範改正準備室の官僚から、水面下でヒアリングを受けた。旧皇族の養子案についても聞かれ、これは本気かもしれないと思いました」

だが、旧皇族の養子案に、上皇が否定的だったのは前述のとおりだ。

そして――。天皇も同じお気持ちを抱いておられることが、今回の取材で分かった。前出の宮内庁関係者が打ち明ける。

「21年の報告書の方向性について、陛下は何度か、西村泰彦宮内庁長官（当時）から説明を受けておられます。当然、説明の内容は、女性皇族の身分保持案と旧皇族の養子案の二つに及んだ。これに対し陛下は、旧皇族の養子案についてのみ、ある“ご懸念”を漏らされたといいます」

天皇のご懸念はこうだった。

「国民の理解が得られるのか」

※本記事の全文（8500字）は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年7月号に掲載されています（本誌編集部「深層レポート 天皇が漏らされた“ご懸念”」）。全文では、以下の内容も読むことができます。

・彬子さまと佳子さまの「意向の違い」

・旧皇族の男系男子との結婚話

（本誌編集部／文藝春秋 2026年7月号）