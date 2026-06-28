旧宮家のひとつである久邇（くに）家は、南北朝時代から始まった伏見宮家の第20代当主邦家親王の王子・朝彦（あさひこ）親王によって1875年に創設された。1944年生まれで現在81歳の朝宏（あさひろ）氏は、第3代当主の朝融（あさあきら）王の三男として生まれた。朝宏氏は民間人として、どのような人生を歩んできたのか。

【画像】学習院初等科（同校HPより）

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――朝宏さんは、3歳の頃に皇籍離脱を経験されています。使用人も多く、美術品が飾られていた渋谷区常磐松のご自宅から、新宿区西落合に引っ越したと伺いました。生活はどう変化していったのでしょうか。

久邇 物心がつく前だったので、離脱前のことは全く覚えていないのです。私が育ったのは、まったく普通の家庭でしたから、のちに行事などに参加すると「うちが宮家だったの？」と驚いてしまうほどでした。



久邇朝宏氏 ©文藝春秋

――ご両親が宮家だった時代の久邇家について、お話しされることはありましたか。

久邇 母は、残念ながら早くに亡くなったので、ろくに会話もできませんでした。父からも一切、当時の話を聞いたことがありません。西落合の家には、皇籍を離れた後にもお手伝いさんが5人ほどいたのですが、そういった話は禁じられていたのか、私の耳に入ってくることは一切ありませんでした。

――どのような少年時代を過ごされましたか。

久邇 6歳になって、学習院初等科に入学しました。私は、三笠宮崇仁さまの長女の簶子（やすこ）さんと同級生なんです。ご結婚されて、今は近衞簶子さんとなっています。学習院女子部の同窓会である、常磐会の会長も務められました。

現在の初等科は「東・西・南・北」に分かれていますが、私が入学した当初は2クラスだけでした。私は西組、簶子さんは東組。彼女のクラスは、後に科長（学習院初等科では校長のことを科長と呼ぶ）になった大橋先生が担任でした。いつも学習院の制服を着ている厳しい方でしたから、多少なりとも、皇族を意識した厳しい教育をしていたのかもしれません。でも私たち西組は、きわめて普通の教育でした。

ある日の授業中、先生の話なんてそっちのけで、一心不乱に汽車の絵を描いていたんです。すぐにバレて「久邇、お前何やってる！」と怒られたのは、今でも覚えています。ほかの生徒に負けず劣らずたくさん𠮟られて、すくすくと育ちました。

――意外なエピソードです。

久邇 当時は西落合の家から、四ツ谷にある初等科までバスで通っていたんです。ある日、帰りのバスでボーッとしていたら、「あら、久邇さんじゃない。この人、宮様なんだぞ」と大勢の乗客の前で話しかけてきた人がいたんです。それが（旧宮家の）賀陽（かや）さんでした。どこかの行事でご一緒したのだと思いますが、当時は誰か分からなくて。学生帽をきちっと被った半ズボンの男の子だった私は、まだ初等科の低学年。当時宮様なんて知らないからびっくりして、バスの中で顔が真っ赤になってしまいましたね。

香淳皇后との思い出

――学習院での学生時代のほかに、皇室とのつながりを感じることはありましたか。

久邇 香淳皇后（昭和天皇の皇后良子〔ながこ〕）が、私の父の妹なんです。幼い頃は、甥っ子としてよく可愛がっていただき、お部屋に呼んでくださったこともありました。

忘れられないのが、初等科を卒業した時、中学入学のお祝いとして、「Uコン」をプレゼントしてくださったことです。コントロール・ラインと言って、1960年代に大ブームを巻き起こした模型飛行機のことで、U字型をしているコントローラーで2本のワイヤーを操作します。私が飛行機を好きなことを覚えていてくださったんですね。たしか肩幅くらいの大きさで、アルミでできている零戦でした。エンジンをかけるとブーンと大きな音を立てる。ちょうど家族が横で食事をしている時、「ついにエンジンがかかった！」と大喜びしていたら、みんなから「うるさいよ」と怒られました（笑）。

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約4500字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」に掲載されている（久邇朝宏「養子案、旧宮家の本音を明かしましょう」）。全文では、以下の内容についても触れられています。

・菊栄親睦会と錦江会

・「気位がもう平民ですから」

・“久邇”という名前

（久邇 朝宏／文藝春秋 2026年7月号）