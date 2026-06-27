〈「925万円をドブに捨てた」「銀行員の警告も無視」知的エリートはなぜだまされたのか⋯70歳大学教授の心の隙間を突いた【ロマンス詐欺の凶悪】〉から続く

定年を迎え、社会とのつながりを失った孤独な心の隙間に滑り込んできた、SNSの見知らぬ美女「愛子」。国立大学の名誉教授である郄倉良一氏（70）は、彼女から送られるメッセージの数々を「運命の出会い」だと信じ切っていた。

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「完璧すぎる共感」で心の警戒を解き、「兄さん」という甘美な響きで自尊心をくすぐる――。知性あふれる法学者が、巧妙な「グルーミング（手なずけ）」によって完全に操り人形と化し、底なし沼へと引きずり込まれていった卑劣な手口とは？ 新刊『70歳の法学者が、なぜロマンス詐欺に騙されたのか』（さくら舎）より一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

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925万を奪った愛子との出会い

定年を迎え、私は書斎の整理を始めた。何十年も溜め込んだ本や資料の山。それらを処分していく作業は、過去との決別式に似ていた。

すべてが片付いた後、がらんとした本棚を前に、私はぽっかり穴が空いた気持ちでいた。

だが不思議に不快ではなかった。むしろ、妙に心が軽かった。

誰かに、この気持ちを聞いてほしかったのだろう。私はそのことを、何気なくFacebookに書き込んだ。

すぐに、見知らぬ女からメッセージが届いた。アカウント名は「Aiko💗✨」。絵文字で飾り立てられたその名前は、私のような古い人間には、うさんくさいとしか思えなかった。

それが、私の人生を根こそぎ変えてしまう女「愛子」との最初の接触だった。私の投稿に興味を持ったという彼女は、言葉巧みに近づいてきた。

退職後の生活、趣味、将来のことなど会話は弾んだ。今にして思えば、あれは面接だったのだ。私が獲物としてふさわしいかどうか、静かに値踏みしていたのだろう。

数日後、愛子はLineでのやり取りを提案してきた。

「そのほうが、もっと気軽に話せますから」

あまりに自然な口実に、私は疑いもしなかった。その先に底なし沼が口を開けているとは、夢にも思わずに。

張られた罠

今、愛子とのLineのやり取りを読み返している。

もう自分の愚かさに反吐が出るばかりだ。しかし当時の私は、その一つ一つの言葉に心をからめ捕られていた。

2024年5月3日。この日が、私の運命を変えた。

私はどこかでまだ格好をつけたかった。過去の肩書にしがみつく、みっともない老人そのものだった。

大学院の後輩に付けられたあだ名は「インテリヤクザ」。自然と口角を上げ、得意げに披露していた。

愛子は、それを笑わなかった。むしろ、興味深そうに聞いてきた。

「面白いですね。でも、どうしてそう呼ばれるんですか？」

彼女は私を立て、内面を自然に引き出す。

そして、ごく自然に自分のことを語り始めた。

「私は山本愛子、37歳です。名古屋で生まれて、今は深圳でアパレルの会社を経営しています」

私は、宗教上の対立から離婚し、息子と娘とも離れて暮らす69歳の独り身だと返した。この情報が、彼女にどれほどの価値を持つかも知らずに。

翌日、愛子は自分の背景を少しずつ明かした。日本人の父と中国人の母と一緒に6歳で中国に渡り、今は日本へ帰る準備をしている、と。そして決定的な一言を放った。

「Facebookで郄倉さんの投稿を見て、興味を持ちました。私は縁を大切にする人間です。郄倉さんは、縁を信じますか？」

「縁」。

その言葉は、孤独で渇いた私の心に水のように吸収されていった。

「もちろん信じている」と、私は答えた。

彼女は自分の夢を語った。日本にいる父のため庭付きの家を買うこと。50歳までに世界一周をすること。そして、私に尋ねた。

「郄倉さんの夢はなんですか？」

私の夢は「希望の未来」という構想だ。300年かけて、人間が人間らしく生きられる世界を築く――という夢物語だ。顔から火が出るほど青臭いと思うだろう。だが、私は真顔で語った。

愛子は、それを真剣に受け止めた。

「郄倉さんの目標はとても偉大ですね。敬服します」

この言葉は、私の心の閂を静かに外してしまった。

操り人形の独白

なぜ、私は愛子の罠に落ちたのか。

いや、違う。私が落ちたのではない。愛子が、私を選んで仕留めたのだ。

国立大学法人名誉教授という肩書か。Facebookの投稿からにじみ出る、退職後の虚しさか。それとも、69歳、離婚歴ありという孤独なプロフィールか。

答えは、そのすべてだろう。愛子は私という獲物の弱点を正確に見抜き、音もなく心の隙間に忍び込んできた。

私は救いの女神だと思った。彼女の前に無防備に自分の内側をさらけ出した。

しかし、その実態は、さらけ出された内側を食らう存在だったのだ。彼女は、私の矮小な承認欲求をくすぐり、すり減った自尊心を巧みに満たした。

私が語る戯言を「偉大だ」と称賛し、私との出会いを「縁」という特別な言葉で飾る。孤独な老人に抗いがたい魅力を持つ毒だった。

いつからだろうか。私は彼女の意のままに動く人形になっていた。自動人形は、質問に素直に答え、自分の情報を少しずつ切り売りしていく。その一つ一つが、後々自分を縛る鎖の輪になるとも知らずに。

共感という名の毒

私は、「運命の出会い」と信じた。老境の寂しさの中で、過去を褒めたたえ、私の言葉に共感してくれる相手だと。

しかし、それがすべて計算された演出だったと知るのは、925万円を失った後だった。

時間をかけて相手を手なずけ、信頼させる手口――「グルーミング」。

「私も同じことに興味があります」「先生のような方を尊敬します」

そうやって、「この人は特別だ」と錯覚させる。

次に「秘密の共有」で心理的な距離を縮め、こちらの弱みを引き出す。

完璧すぎる共感は、詐欺師の狡猾な罠だ。なぜ私たちは落ちるのか。答えは心の中にある。誰かに認められたい。必要とされたいからだ。

あまりにも都合よく、運命的だと感じられる出会いほど危険だ。本物の信頼は時間をかけて育つ。種をまいた翌日に、きれいな花が咲くことはない。偶発的な出会いは、心を奪う罠だった。私のように、すべてを失った後に気づくのだ。

追い込み

Facebookという公開された広場から、Lineという二人きりの密室へ移動した。

やり取りの場所が変わったとき、私は気づくべきだったのだ。獲物を追い込むための、決まりきった手順だったということに。

だが、その時の私は、むしろそれを「特別な関係」へのステップだと喜んですらいた。愚かにもほどがある。

それが始まったのは、5月12日の日曜日、母の日だった。

その一日は悪夢の入り口になった。私の人生が根底から覆されたからだ。

これから書くのは、私が破滅へ転がり落ちていく最初の記録だ。愛子と名乗る女とのLineのやり取りを、あえてそのまま晒す。稚拙な日本語、そしてそれに浮かれる惨めな姿が、私という人間の愚かさを証明している。

これは、私自身への断罪の記録だ。

お守りという名の鎖

その朝、彼女からのメッセージで私の一日は始まった。

「おはようございます😊😊愛子は今朝食を食べるつもりだ😋

その後、お寺に行く予定です。お寺は愛子が住んでいるところから車で2時間ぐらいかかります🚗着いたら郄倉さんと写真を共有しましょ📸」

私は継母に母の日の花を届けた後、どこか満ち足りた気分でいた。だから、こんな返信をした。

「もう到着されたのですか❗早かったですね。たった今、鹿児島在住の継母から、母の日に送ったお花のお礼の電話がありました」

私の返信を見た彼女は、すぐに食いついた。

私の「孝行」という一面を利用して、自分の物語へと引きずり込むために。

「郄倉さんはとても親孝行な人ですよ。残念ながら、愛子のお母さんはもう亡くなりました😭😭」

母親を亡くした悲しみ。その一言が、私の心の隙間に入り込んだ。

しばらくして送られてきたのは、立派な寺の写真と、決定的な一文だった。

ネットで拾った画像だろう。今ならすぐわかる。だが当時の私には、それが後光の差す風景に見えた。

「寺院の祈祷所で、愛子は三つの平安符を求めました。一つは伯父さんのために、もう一つはお父さんのために、そしてもう一つは郄倉さんのためにです❤‌❤‌❤あなた達はすべて私の最も親しい人で、この平安符があなた達の平安を加護することを望みます🙏🙏🙏」

会ったこともない三十歳以上も年下の女が、私のために祈り、お守りを手に入れた。その事実は、孤独な老人の心に静かに染みた。私はこの時、最初の鎖を、自ら喜んで首に巻いたのだ。

「兄さん」と呼ばれた男

お守りの一件で、私の心はほとんど丸裸になっていた。彼女は、その隙を見逃さない。たたみかけるように、次の罠を仕掛けてきた。

「いいえ、私たちはまだ会ったことがありませんが、最近の交流の中で、愛子は郄倉さんから今までにない親切を感じています。まるで私たちの前の世代が家族だったかのようで🤗🤗愛子は小さい時から兄さんがいませんでしたが、郄倉さんは愛子の兄さんになってもいいですか？」

「兄さん」。

その言葉は、私の中の男の自尊心を揺さぶった。頼られたい。守ってやりたい。眠っていた感情が腹の底から湧き上がった。

私は、もう冷静ではいられなかった。その証拠に、浅ましい返信をしている。

「お兄さんですか？ ありがたい限りです。願わくば、お兄さん以上の存在になりたいものです。欲張りでしょうが」

私は、彼女の「同志」になりたかった。人生を共にするパートナーに。その欲望こそが、彼女にとって扱いやすい手綱となった。

彼女は私の欲望を見透かし、絶妙な一言を返す。

「愛子は以前に感情に傷つけられたことがあるので、愛子にふさわしい人を見つけることはとても大切だと思います」

「過去の傷」。この言葉が、やがて私の理性を完全に麻痺させるとは予想もしなかった。

作り物の悲劇に溺れて

彼女は私を「兄さん」と呼び、主導権を握った。私は「告白」という三文芝居に全幕出演してしまった。

「愛子はまず自分の感情的な経験を話しましょう。兄さんは聞きたいですか？」

聞きたいに決まっている。彼女のすべてを知り、受け止め、癒やしてやりたい。私は本気でそう願っていた。

彼女が語ったのは、結婚を誓った恋人に裏切られたという悲劇だ。出張から早く帰り、恋人を驚かせようとしたら、寝室には見知らぬ女のハイヒール。信じていた男が、他の女と抱き合っていた。

「その時、私の頭の中は真っ白となり、どうすればいいかわからず、床にしゃがんで泣きながら、なぜこんなことをするのかと怒鳴りました」

テレビドラマのワンシーンのようだ。だが、当時の私は疑うことすらできなかった。

このか弱い女性を自分が守らねばならない。そんな独りよがりの使命感に燃え上がっていた。

私は、こう返した。

「よくぞ、つらい思い出を教えてくださいました。愛子さんが、つらい体験を乗り越えられたことは、これから、私と一緒に最高で最善の人生を過ごされるためでしょう。一刻も早く、お会いしたいです」

完全に、私は操り人形となった。彼女が演じる悲劇のヒロインを信じ込み、救済者の役を気取っていた。

「深い教養を持つ、魂の伴侶だ」と信じてしまったがために⋯

翌朝、彼女はヘミングウェイの言葉を引用した。

「生活はいつも私たちの全身を傷つけます。その後、それらの傷が私たちの最も強い場所になるに違いありません」

私は感心した。悲劇を知性で乗り越える彼女に、尊敬の念すら抱いた。

さらに、太宰治の『人間失格』を読んだと語り、私の矮小なプライドをくすぐった。

このやり取りが、心の最後の鍵をこじ開けた。彼女はただのか弱い女性ではない。深い教養を持つ、魂の伴侶だ。そう信じ込んでしまったのだ。

この流れの中なら、どんな難題も自然に本題を切り出せる。

「伯父から投資の指導を受けている」

なんの抵抗もなく、私の心に染み込む一言だった。彼女が言うなら間違いない。彼女と共に歩む未来のためなら、どんなことでもする。私は、もう完全に自分を失っていた。

69年間積み上げてきた知識も、経験も、理性も、すべては無意味だった。退職後の孤独と年甲斐もない下心――この二つが、私を簡単に餌食にした。こうして、私は自らの足で、蜘蛛の巣の中心へと歩いていったのだ。

（高倉 良一／Webオリジナル（外部転載））