中日を支える「8回の男」が話題、圧巻の0.44 　チームの2カード連続勝ち越しを支える「陰のキーマン」

救援左腕の吉田は安定したピッチングが光る（C）産経新聞社

球団創設90周年イヤーに歴史的な低迷に陥る中日。それでも、交流戦明けの2カードは連続勝ち越しに成功している。

その理由の一つに、ブルペン陣の安定が挙げられる。絶対的クローザー・松山晋也にどう繋ぐかに苦慮していたが、直近は6回・藤嶋健人→7回・橋本侑樹→8回・吉田聖弥のパターンが確立。少数点差のリードを守り切る試合が増えている。

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本稿では吉田について綴りたい。佐賀県出身の吉田は「高卒社会人」の形で、西濃運輸から24年ドラフト2位で中日に入団。今季で2年目を迎える。同年1位は金丸夢斗で、同い年かつ同じサウスポー。切磋琢磨して技術を磨く。同級生には他にも高橋宏斗や松木平優太もいる中、社会人経験を持つ吉田が少し落ち着いて見える。

1年目は8月に一軍昇格するも、わずか5登板。オール救援で防御率5.00に終わった。ファームでは14試合登板（うち12先発）で3勝4敗、防御率4.16。やや不本意な形でルーキーイヤーを終えた。

最速152キロの触れ込みではあったが、1年目は速球のスピードが140キロ前後となっていた。これが成績が伸びない要因だったように感じる。

迎えた2年目、吉田はほとんどの登板をリリーフに専念。秋から春のキャンプでの投げ込みが功を奏したか、球速は145キロを超えるようになってきた。

4月12日に一軍登録されると、10試合連続無失点でアピール。5月20日の阪神戦（甲子園）ではプロ初ホールドを挙げた。さらに、同22日の広島戦（バンテリンドームナゴヤ）の試合後には、井上一樹監督から「当面は吉田で」とセットアッパー指名を受けた。開幕から8回の男が決まりきらない中、抜擢を受けた。