「笑顔で筋トレ、可愛すぎます」フィギュア紀平梨花、最新トレーニング姿が話題「努力している姿もかっこいい」「体幹の強さが美」

紀平はアイスダンスで五輪を目指すとしている(C)Getty Images

フィギュアスケート女子18年GPファイナル女王で、現在は西山真瑚との「りかしん」ペアでアイスダンスに挑戦している紀平梨花が最新のトレ―ニング姿を公開した。

自身のインスタグラムを「Let’s work out！！」とつづり、6月27日に更新。

【写真】これが美しい滑りに！紀平がトレーニングに熱心に取り組む実際の様子

公開された動画内ではタンクトップ姿でバランスボールを使った体幹トレーニングや筋力トレーニングに励む姿が伝えられた。

その中では西山とのペアで氷上の鮮やかな滑りも披露され、ファンからは「ジムトレ姿はいつみても本当にカッコいいんですよね。体幹の強さが美」、「笑顔で筋トレ、可愛すぎます」「振付けが洗練され、格好良さが爆発してます」「りかしんギアアップ」「努力している姿もかっこいい」と日々目標に向かって取り組む姿勢を応援する声が続々と上がっている。

紀平は昨年9月にアイスダンスに転向、西山とのペアで2030年にフランス・アルプス地方で行われる冬季五輪を目指すとしている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]