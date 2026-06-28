高齢者の適切な財産管理は日本の大きな課題に。写真はイメージ（写真：imtmphoto/Shutterstock.com）

認知症などで判断能力が不十分になった人の財産や権利を守り、生活を支援する成年後見（法定後見・任意後見）制度。2000年からスタートしたこの制度が大きな転換期を迎えている。6月の国会で同制度を含めた民法の改正案が可決され、2年後の「成年後見2.0」施行に向けて本格的に動き出す。今回は、特に「高い報酬を取られ、やめたくてもやめられない」といった利用者サイドの不満が多かった法定後見を中心にドラスティックな見直しが行われる予定だ。超高齢化社会となり、認知症患者が増え続ける日本では、多くの人にとって他人事ではない変更となる。今回の法改正について相続や介護分野の専門家に尋ねると、意外な反応が返ってきた。

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経験豊富なベテラン弁護士が後見人に選ばれたが…

中堅代理店に勤務する50代の男性は、母親がアルツハイマー型認知症と診断されて5年前に施設に入居した。そのタイミングから「法定後見」を利用している。

「法定後見」とは、認知症などで判断能力が低下した人のため、家庭裁判所が適切な後見人を選び、財産管理や契約の取り消し＊等で本人を支援するものだ。

＊判断能力が低下した本人が不利益な契約を結んでしまったときに、後から後見人がその契約を無効にすること

男性の場合、家庭裁判所から後見人に指定されたのは、経験豊富なベテラン弁護士だった。

ところが、後見人に違和感を覚えるようになる。最初は、4年前に父親が亡くなった時だった。

父親は遺言書を残していなかった。男性や弟は、母親が亡くなった時に二次相続が発生することも視野に入れ、相続税を払ってでもある程度の資産は自分たちが引き継いだ方がいいと考えていた。

しかし、後見人は母親の法定相続分の承継を主張し、結局は「配偶者の税額軽減（法律上の配偶者は法定相続分または1億6000万円の多い方まで非課税で相続できる）も使えるから」と押し切られた。

次にひと悶着あったのは、母親が実家から相続したアパートの管理を代行する弟が、修繕の提案をした時だ。

「後見人は“濡れ手に粟”」毎月6万円の報酬はきっちり徴収

母親が相続したアパートは経年劣化が進んでおり、弟が家賃口座に貯まったお金を使って一部を修繕したいと後見人に申し入れたところ、あえなく却下された。弟は何度も後見人の事務所に足を運び、老朽化した箇所の写真を見せ、管理会社の助言も踏まえて丁寧に説明したが、とうとう首を縦に振ってもらえなかった。

「母が元気だったら、『分かったわ。お願いね』と即座にOKしてくれたはず。後見人は『母の利益を守るため』と言うが、息子からするとやりにくいことばかりでストレスがたまる」

現行制度では、母親の認知機能が回復しないと後見契約を終了することはできない。そのうえ、後見人は定期的に母親の様子を見にくるわけでもなく、男性や弟に連絡を寄越すわけでもないのに、毎月6万円の報酬はきっちり徴収する。報酬額は家庭裁判所が決めているので文句は言えないが、口の悪い弟は「後見人は“濡れ手に粟”のおいしい商売だよな」と皮肉っていたという。

認知症や障害により判断能力が低下した人の資産管理や契約などをサポートする成年後見制度には、2つの種類がある。「後見」「保佐」「補助」と能力に応じた支援者を家庭裁判所が指名する「法定後見」と、本人があらかじめ後見する人と後見の範囲を決めておける「任意後見」だ。

前者の法定後見では最も支援を必要とする「後見」の利用者が7割近くを占めるが、この場合、後見人は包括的な代理権や利用者が行った契約の取消権など強い権限を持つ。そのため、利用者の自己決定権が制限される場合もあり、利用者の家族などから「ニーズに合った保護が受けられない」との不満や、「やめたくてもやめられない」といった制度上の問題を指摘する声が上がっていた。

そうした“使いにくさ”もあってか現行の成年後見制度の利用者は25年末時点で約26万人と、認知症の高齢者約470万人の5％程度にとどまっており、28年をメドに法定後見を中心とした大胆な改正が行われる予定だ。

利用者のニーズに合わせた支援内容にオーダーメイド

新制度では、現行制度の「後見」に相当する判断能力がほぼない人も含めて「補助」に一本化する。補助人には代理権や法律行為の事前同意権が付与されるが、原則として本人の承諾が必要になる。

支援内容は利用者のニーズに合わせて選択できるオーダーメイド方式とし、補助の必要がなくなれば終了できる。さらに、利用者がその時々で必要とする支援内容の変化に合わせて柔軟に補助人を交代できるようにする。

補助人への報酬も見直される。現行制度では各地の家庭裁判所が主として「利用者の財産額」に基づいて基準を決めている。しかし、新制度下では「補助の事務の内容」に基づいて基準額が設定されるため、利用者や家族にとっては現在よりも納得感のある金額設定となりそうだ。

冒頭の男性の母親のように改正前に利用が開始された案件についても、一部を除き、新制度に移行可能な経過措置が設けられるという。

（図表：共同通信社）

改正内容を読む限り、利用者の残存能力を活用しながら自己決定権を最大限に尊重し、かつ、必要な分だけ支援が受けられ、不満の多かった報酬も見直されるなど、法定後見の使い勝手は向上するように見える。

これで認知機能低下後への備えも変わってくると思いきや、相続や介護分野の専門家に話を聞くと、「判断能力が低下した時に自分がしてほしいことが明確な人ほど、法定後見ではなく、任意後見を使った方がいい」と考える人が多く、改正後も依然不十分な点が残ると受け止められているようだ。

なぜか。専門家は、新制度の次のようなリスクを指摘する。

開始タイミングを逃しがちな「任意後見」

法定後見の改正で目指すのは制度の柔軟な運用だ。しかし、例えば利用者の認知機能の低下がかなり進んだ段階で補助人のサポートが終了したらどうなるか。本人の意思で次の補助人を選ぶのは難しい。

それならば、法定後見ではなく、元気なうちに信頼できる子供に終末期までの希望を伝えた上で任意後見契約を結んでおき、認知機能低下後はそれを履行してもらった方が、本人の希望や意思が尊重されやすい。

もっとも、任意後見にも現行制度上の課題はある。「任意後見監督人」という監督者の選任を経て初めて契約が発効するため、開始のタイミングを逃してしまいがちなのだ。

そこで、新制度では改善策として後見人以外で任意後見開始の審判を請求できる人をあらかじめ指定しておけるようにする。例えば、親の友人や親族、親しい近所の人などが想定される。さらに、家庭裁判所が監督の必要がないと認めれば任意後見監督人を選任しなくてもよいことにする。

新制度では法定後見と任意後見の併用も可能になるため、任意後見をベースに、例えば契約の取消権などの“強行発動”が必要な場合だけワンポイントリリーフのような形で法定後見を使うという方法も考えられる。

親族の認知症を経験した人からは、「認知症になるのが怖い」という声を聞く。徘徊、幻視や妄想、暴力や暴言といった症状の深刻さもあるが、法定後見を使ったやり取りに元気な頃の本人の考え方や意思がほとんど反映されない現実に無力感を覚えたという人が少なくない。「今の母を見ていると、自分はああいう形で理不尽に人生を終えたくないと思う」と話すのは前出の男性だ。

そうした中で成年後見の制度改正は、人生の終盤で認知症になっても、その人らしい最期を迎えられる社会への変革のきっかけになり得るように思う。一人ひとりがいずれ当事者になるかもしれないという意識を持って、新制度の行方を見守りたい。

筆者：森田 聡子